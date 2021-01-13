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Mozaik pasta tarifi ile nefis bir tatlı molasına ne dersiniz?

Betül Songur Betül Songur 13.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Çocukken annenizin elleriyle hazırladığı ve yerken büyük zevk aldığınız mozaik pastayı tam kıvamında olacak bir tarifle hazırlamaya ne dersiniz? Unutulmayan tatlar arasında yer alan mozaik pasta kolay tarifi ile küçük büyük herkesin gönlünde taht kuruyor. Hazırlamak için yalnızca bisküvi, şeker, kakao ve süte ihtiyaç duyacağınız bu tatlı, çay saatinde keyifli zaman geçirmenize yardımcı olacak. İşte tam kıvamında sonuç elde etmeniz için nefis bir mozaik pasta tarifi...

Kolayca hazırlayacağınız mozaik pasta tarifi en lezzetli sohbetlerinize eşlik edecek. Çay molanıza ya da misafirlerinize ikram edebileceğiniz gibi yemek sonrası yaşayacağınız tatlı arayışınızı da sonlandırmanıza yardımcı olacak bu pasta tarifi ile marifetli ellere taş çıkartabilirsiniz. Videolu anlatımı ile adım adım uygulayabileceğiniz mozaik pasta tarifi:

MOZAİK PASTA TARİFİ

MALZEMELER:

  • 2 paket sade bisküvi,
  • 100 gr tereyağı,
  • 2 kaşık şeker,
  • 3 kaşık kakao,
  • 2 su bardağı süt.

MOZAİK PASTA YAPILIŞI

  • Öncelikle terayağımızı, altını açtığımız ocağımızda eriteceğiz.
  • Eridikten sonra şekeri, kakaoyu ve sütü de ekleyip muhallebi kıvamında bir harç elde edeceğiz.
  • Pişen harcı bir kenarda ılınmaya bırakırken başka bir kapta bisküvilerimizi kıracağız.
  • Ilıyan harcımızı kırdığımız bisküvilerin üzerine aktarıyoruz ve harcı bisküvilerle birlikte çok fazla bastırmadan karıştırıyoruz.
  • İçerisine isteğe bağlı olarak kuru meyve, fındık, fıstık ve ceviz de ekleyebilirsiniz.
  • Tercih ettiğiniz kaba aldıktan sonra buzlukta 30 dk. - 1 saat arası bekletmeniz gerekmektedir.
  • Servis sırasında daha önceden hazırladığımız çikolata sosunu da üstüne ekleyebilirsiniz.

MOZAİK PASTA NASIL SERVİS EDİLİR?

  • Mozaik keki servis ederken, bıçağı biraz yavaş darbe ile dağıtmadan keselim.
  • Sonrasında dilimi taze meyvelerle veya dondurma ile servis edebilirsiniz.
  • Dilerseniz dilimin üzerini de süsleyebilirsiniz.
  • Afiyet olsun...

MOZAİK PASTA TARİFİNDE PÜF NOKTALARA DİKKAT!

Mozaik pasta yaparken öncelikli seçiminiz bisküvi ile ilgili. Bisküvilerin taze olmasına önem vermelisiniz.
Ayrıca bisküvileri çok ufak olmayacak parçalar halinde (orta boyda) kırmanız daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır.
Bisküvi ile sosun harmanlanması esnasında alttan üste doğru karıştırırsanız daha az zorlandığınızı fark edeceksiniz.
Şekillendirmek için kalıp ya da streç film kullanabilirsiniz. Ardından buzluğa attığınızda istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.
Mozaik pastanın püf noktalarından biri de buzlukta bekletme süresidir. Bekletme sürenizi pastanızın kesilebilecek kıvama gelinceye kadar uzatmanız gerekmektedir.

MOZAİK PASTA KAÇ KALORİ?

Mozaik pasta lezzetli sosu ve taze bisküvilerle yüksek kalorili bir tatlıdır. Öyle ki orta dilim bir mozaik pasta 331 kaloriye denk gelmektedir. Çok sık olarak ya da fazla yenmediği takdirde keyifle yenebilir.

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