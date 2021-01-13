Mozaik pasta tarifi ile nefis bir tatlı molasına ne dersiniz?

Kolayca hazırlayacağınız mozaik pasta tarifi en lezzetli sohbetlerinize eşlik edecek. Çay molanıza ya da misafirlerinize ikram edebileceğiniz gibi yemek sonrası yaşayacağınız tatlı arayışınızı da sonlandırmanıza yardımcı olacak bu pasta tarifi ile marifetli ellere taş çıkartabilirsiniz. Videolu anlatımı ile adım adım uygulayabileceğiniz mozaik pasta tarifi:
MALZEMELER:
Mozaik pasta yaparken öncelikli seçiminiz bisküvi ile ilgili. Bisküvilerin taze olmasına önem vermelisiniz.
Ayrıca bisküvileri çok ufak olmayacak parçalar halinde (orta boyda) kırmanız daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır.
Bisküvi ile sosun harmanlanması esnasında alttan üste doğru karıştırırsanız daha az zorlandığınızı fark edeceksiniz.
Şekillendirmek için kalıp ya da streç film kullanabilirsiniz. Ardından buzluğa attığınızda istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.
Mozaik pastanın püf noktalarından biri de buzlukta bekletme süresidir. Bekletme sürenizi pastanızın kesilebilecek kıvama gelinceye kadar uzatmanız gerekmektedir.
Mozaik pasta lezzetli sosu ve taze bisküvilerle yüksek kalorili bir tatlıdır. Öyle ki orta dilim bir mozaik pasta 331 kaloriye denk gelmektedir. Çok sık olarak ya da fazla yenmediği takdirde keyifle yenebilir.
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