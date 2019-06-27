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MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
msb kara kuvvetleri komutanlığı

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