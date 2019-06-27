MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

(DHA)



