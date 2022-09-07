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  4. MSB, Gülnar'daki orman yangınıyla mücadeleye 9 helikopterle destek veriyor

MSB, Gülnar'daki orman yangınıyla mücadeleye 9 helikopterle destek veriyor

07.09.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB, Gülnar'daki orman yangınıyla mücadeleye 9 helikopterle destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 9 helikopter ile destek veriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin Valiliğinin talebi üzerine Gülnar'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 S-70, 5 AS-532 ve 1 CH-47 tipi helikopter görevlendirildiği belirtildi.

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