MSB işçi alımı sonuçları belli oldu mu? MSB işçi alımı 2025 asil-yedek listesi: 2025 MSB kura sonuçları sorgulama ekranı…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli meslek gruplarında toplam 3.097 işçi alımı için kura sürecini başlattı. Şoför, aşçı, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz, frezeci, iş makinesi tamircisi ve oto elektrikçisi gibi birçok pozisyon için başvurular, 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı. Kura çekimi ile sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek.

MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSB 3.097 işçi alımı kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) gerçekleştirilecek.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak. Sonuçların aynı gün açıklanması bekleniyor. Sınava girmeye hak kazanan adayların belgeleri (eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb.) kontrol edilecek. Asil ve yedek adayların tamamı belge kontrolüne çağrılacak ve belgelerin asılları ile fotokopileri talep edilecek.

MSB 3.097 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alımlar, şu meslek gruplarını kapsıyor:

Şoför

Aşçı

Elektrikçi

İnşaat Ustası

Marangoz

Frezeci

İş Makineleri Tamircisi

Oto Elektrikçisi

Kaynak Teknisyeni

Tornacı

Terzi

Lastik Tamircisi

Kompozit Ürün Üretim Elemanı ve daha fazlası...

Adaylar, kura sonuçlarını ve sınav sürecine ilişkin detayları MSB’nin resmi internet sitesinden takip edebilir.