EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

MSB işçi alımı sonuçları belli oldu mu? MSB işçi alımı 2025 asil-yedek listesi: 2025 MSB kura sonuçları sorgulama ekranı…

MSB 3.097 İşçi Alımı Kura Çekimi Başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şoför, aşçı, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz gibi birçok meslek grubunda toplam 3.097 işçi alımı için kura çekimini bugün gerçekleştiriyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılan kura ile sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek. MSB işçi alımı kura çekimi ve kadro dağılımına dair tüm detaylar haberimizde…

MSB işçi alımı sonuçları belli oldu mu? MSB işçi alımı 2025 asil-yedek listesi: 2025 MSB kura sonuçları sorgulama ekranı…
Sedef Karatay

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli meslek gruplarında toplam 3.097 işçi alımı için kura sürecini başlattı. Şoför, aşçı, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz, frezeci, iş makinesi tamircisi ve oto elektrikçisi gibi birçok pozisyon için başvurular, 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı. Kura çekimi ile sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek.

MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSB 3.097 işçi alımı kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) gerçekleştirilecek.

MSB işçi alımı sonuçları belli oldu mu? MSB işçi alımı 2025 asil-yedek listesi: 2025 MSB kura sonuçları sorgulama ekranı… 1

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak. Sonuçların aynı gün açıklanması bekleniyor. Sınava girmeye hak kazanan adayların belgeleri (eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb.) kontrol edilecek. Asil ve yedek adayların tamamı belge kontrolüne çağrılacak ve belgelerin asılları ile fotokopileri talep edilecek.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB 3.097 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alımlar, şu meslek gruplarını kapsıyor:

  • Şoför
  • Aşçı
  • Elektrikçi
  • İnşaat Ustası
  • Marangoz
  • Frezeci
  • İş Makineleri Tamircisi
  • Oto Elektrikçisi
  • Kaynak Teknisyeni
  • Tornacı
  • Terzi
  • Lastik Tamircisi
  • Kompozit Ürün Üretim Elemanı ve daha fazlası...

Adaylar, kura sonuçlarını ve sınav sürecine ilişkin detayları MSB’nin resmi internet sitesinden takip edebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan tercih yapacaklara uyarı!ÖSYM Başkanı Ersoy'dan tercih yapacaklara uyarı!

Anahtar Kelimeler:
MSB KPSS şartsız işçi alımı MSB KPSS şartsız personel alımı MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları MSB işçi alımı kura çekilişi sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma

Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma

Özlem Çercioğlu CHP'den istifa etti!

Özlem Çercioğlu CHP'den istifa etti!

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Atatürk'e 'Ermeni' deyince tokadı yedi! Sokak röportajında linç girişimi

Atatürk'e 'Ermeni' deyince tokadı yedi! Sokak röportajında linç girişimi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.