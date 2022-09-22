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MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi

22.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli araçlarla destek verildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına, 10 helikopter, 2 İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimizle destek sağladık." bilgisi paylaşıldı.

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