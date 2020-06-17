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Ankara
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MSB: "Operasyon, karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik düzenlenmektedir."
MSB: "Operasyon, karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik düzenlenmektedir."
ANKARA
HABERLERİ
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17.06.2020 02:12 |
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MSB: "Operasyon, karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik düzenlenmektedir."