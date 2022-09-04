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  4. MSB'den Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı:

MSB'den Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı:

04.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dün ve bugün olduğu gibi yarın da milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün ve bugün olduğu gibi yarın da milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'dan Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan ayrıldığı 18 Aralık 1919 tarihine kadarki süreçte alınan kararların bulunduğu infografiğe de yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı msb sivas kongresi

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