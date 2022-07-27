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  4. MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama:

MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama:

27.07.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır." açıklamasını yaptı.

MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz."

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