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MSÜ geç başvuruları başladı! 2023 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman sona erecek?

02.03.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ geç gaşvuruları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı konusunda yapılan duyurunun detayları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 2023 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuruları ne zaman sona erecek?

MSÜ geç başvuruları başladı! 2023 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman sona erecek?

MSÜ geç başvuruları ile ilgili detaylar, ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasının ardından merak edildi. 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. MSÜ geç başvuruları, 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. İşte ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları...

MSÜ GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

MSÜ geç başvuru sürecine ilişkin yapılan açıklamada "2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

2023 MSÜ SINAVI BAŞVURU EKRANI

2023 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILMAYACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; MSÜ sınavı Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde yapılmayacak.

MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan kişiler sınav merkezi tercihlerini güncellemek durumundalar.

Konuya ilişkin yapılan açıklamanın devamnında şu ifadelere yer verildi:

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde; sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde; sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.


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