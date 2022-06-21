MSÜ Hava Harp Okulu taban puanları nedir 2022? İşte MSÜ Hava Harp Okulu taban puanları

MSÜ taban puanları 20 Haziran 2022 Pazartesi günü belli oldu. MSÜ tercih sonuçları Milli Savunma Bakanlığı PERTEM ekranında görüntülenebiliyor. Peki 2022 MSÜ Hava Harp Okulu taban puanları nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde. İşte 2022 MSÜ Hava Harp Okulu taban puanları...
MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:
ASTSUBAY MYO VE BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI:
MSÜ tercih sonuçları açıklandı. 16 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları için beklemeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan MSÜ tercih sonuçları bu yıl 20 Haziran tarihinde erişime açıldı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden öğrenilebilecek.
Tercih sonuçlarını öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.