MSÜ ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri ve başvuru ücreti

MSÜ geç başvuru tarihi, geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonucunda netlik kazandı. Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılacak adaylar başvuru detaylarını sorguluyorlar. Kahramanaraş merkezli depremler sonrası ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre MSÜ başvuru tarihi değiştirildi. İşte 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri ve başvuru ücreti...

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavının 9 Mart'ta yapılacağı açıklanmıştı. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası 2023-MSÜ Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılmasına karar verildi.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada MSÜ sınav tarihinin değiştirildiği aktarıldı. Öte yandan; 2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası değiştirildi.

2023 MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi 01-06 Mart 2023 olarak açıklandı.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 MSÜ başvuru ücreti 130 TL'dir.

2023 MSÜ SINAVI BAŞVURU EKRANI

2023 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV GİRİŞ ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.)

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.

Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında HarpOkulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.)

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil)

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi AskeriÖğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi(TYT) ile 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak.

