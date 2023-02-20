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MSÜ ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

20.02.2023 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, sınava katılım sağlayacak adaylar geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, MSÜ geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki MSÜ ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

MSÜ ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

2023 MSÜ sınav tarihine ilişkin araştırmalar sıklık kazandı. Sınava girecek binlerce aday, sınav tarihinin ne zamana alındığını merak ediyor. Deprem nedeniyle ertelendiği açıklanan MSÜ sınavının yeni tarihi belli oldu. Yeni tarih ÖSYM takviminde yer aldı. Peki MSÜ ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

2023 MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

2023 MSÜ Sınavı ertelendi. 2023 MSÜ Sınavı 2 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sınava geç başvuru süresi 1-6 Mart tarihlerine kadar devam edecek.
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında büyük yıkımın yaşandığı şehirlerde sınava girecek öğrencilerde hak kaybı olmaması açısından sınav tarihinde ertelemeye gidildi.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ Sınavı'nın geç başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.
Milli Savunma Üniversitesi sınava girecek adaylar, 2023-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler.

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