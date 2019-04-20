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MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? 2019 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

kutay.kaya kutay.kaya
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.04.2019 08:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 7 Nisan saat 10.30’da belirlenen illerde gerçekleştirildi Ardından sınava katılan adayların gözü tercih sürecine çevrildi. Tercihler için gün sayan subay ve astsubay öğrenci adaylarının merak ettiği konuların başında; MSÜ sınav puanın nasıl hesaplandığı geliyor. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ? MSÜ puanı hesaplanırken neler baz alınır?

MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? 2019 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Nisan 2019 tarihinde yapılan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren adaylar, sınavdan elde ettikleri puanı hesaplayabilmek adına soru kitapçığını inceleyebilirler. Sınava katılan adaylar puanların nasıl hesaplandığını merak ediyor. Bu merakı gidermek adına MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır sorusunu cevaplandırdık.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; sınav sonuçları 26 Nisan 2019 Cuma günü açıklanacak. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklama tarihi belli olsa da saati tam olarak henüz belirtilmedi. Ancak uzmanlar, sabah ve öğle saatlerinde adayların mutlaka sonuç sayfasını ziyaret etmesini ve ÖSYM aday işlemleri sayfasını kısa aralıklarla yenilemesini önermektedir.

Adayların internet üzerinden sonuçlara ulaşması oldukça önemlidir. ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınav kılavuzunda; adayların yaşadıkları ikamet adresine ayrıca bir sonuç belgesinin gönderilmeyeceği ilkesi açıkça belirtilmiştir İnternet ya da mobil uygulama üzerindeki sonuç sayfasında ilan edilen bilgiler, adaylara tebliğ hükmünde olacaktır ve bu bilgilerin öğrencilerin tercih aşamasında yasal bağlayıcılığı söz konusudur.

MSÜ PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

MSÜ Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı’nda adaylara ortaöğretim düzeyinde, 5 seçenekli çoktan seçmeli toplam 120 sorudan oluşan bir test uygulanamıştır.

Test kapsamında; Türkçe 40 soru, Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, Temel Matematik 40 soru, Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru sorulmuştur. Tüm adayların ilgili dersin testinden aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Ortalaması 50, standart sapması 10 aday puanları hesaplanır.
MSÜ net hesaplamasında; 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sistem baz alınıyor. Net sayısına göre adayların girdikleri testteki ham puanları hesaplanır. Ağırlık puanların hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerekir.

Ağırlıklı puanlar; en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülür. Buna göre adayların tercih aşamasında kullanabilecekleri; MSÜ-Sayısal (SA), MSÜ-Eşit Ağırlık (EA), MSÜ-Sözel (SÖ) ve MSÜ-Genel (GN) puanları oluşturulur. Puan türlerinin hesaplanmasında; derslere bağlı testlerin ağırlıkları belirlenmiştir:

MSÜ-SA: Türkçe %25, Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %30, Sosyal Bilimler %10
MSÜ-EA: Türkçe %35, Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %10, Sosyal Bilimler %20
MSÜ-SÖ: Türkçe %35, Temel Matematik %20, Fen Bilimleri %10, Sosyal Bilimler %35
MSÜ-GN: Türkçe %35, Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %15, Sosyal Bilimler %15

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