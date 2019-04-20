MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? 2019 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Nisan 2019 tarihinde yapılan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren adaylar, sınavdan elde ettikleri puanı hesaplayabilmek adına soru kitapçığını inceleyebilirler. Sınava katılan adaylar puanların nasıl hesaplandığını merak ediyor. Bu merakı gidermek adına MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır sorusunu cevaplandırdık.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; sınav sonuçları 26 Nisan 2019 Cuma günü açıklanacak. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklama tarihi belli olsa da saati tam olarak henüz belirtilmedi. Ancak uzmanlar, sabah ve öğle saatlerinde adayların mutlaka sonuç sayfasını ziyaret etmesini ve ÖSYM aday işlemleri sayfasını kısa aralıklarla yenilemesini önermektedir.

Adayların internet üzerinden sonuçlara ulaşması oldukça önemlidir. ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınav kılavuzunda; adayların yaşadıkları ikamet adresine ayrıca bir sonuç belgesinin gönderilmeyeceği ilkesi açıkça belirtilmiştir İnternet ya da mobil uygulama üzerindeki sonuç sayfasında ilan edilen bilgiler, adaylara tebliğ hükmünde olacaktır ve bu bilgilerin öğrencilerin tercih aşamasında yasal bağlayıcılığı söz konusudur.