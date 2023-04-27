MSÜ SINAV SONUCU ne zaman açıklanacak 2023, açıklandı mı? MSÜ sonuçlarına nereden bakılır? İşte sonuc.osym.gov.tr ekranı

MSÜ sınav sonucu ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları için geri sayım devam ederken adaylar da yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 2 Nisan'da gerçekleştirilen sınavda adaylar, Türkçeden 40, Matematikten 40, Fen Bilgisinden 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru soruldu. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Birçok kişi internette "2023 MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte MSÜ sınav sonuçları ve sonuc.osym.gov.tr ekranı...
MSÜ sınav sonuçları yarın (27 Nisan 2023 Perşembe) açıklanacak.
MSÜ sınav sonuçları; ÖSYM’nin web sitesinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek.
MSÜ sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ taban puanları 2023 açıklanmadı.
MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.
Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şöyle:
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
ASTSUBAY MYO ADAYLARI:
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756