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MSÜ SINAV SONUCU ne zaman açıklanacak 2023, açıklandı mı? MSÜ sonuçlarına nereden bakılır? İşte sonuc.osym.gov.tr ekranı

27.04.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav sonucu ile ilgili son dakika açıklaması bugün yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından 2 Nisan'da gerçekleştirildi. Şimdi gözler ÖSYM tarafından yapılacak 'sınav sonucu' duyurusunda. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulamasından TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, 2023 MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçlarına nereden bakılır? İşte sonuc.osym.gov.tr ekranı...

MSÜ SINAV SONUCU ne zaman açıklanacak 2023, açıklandı mı? MSÜ sonuçlarına nereden bakılır? İşte sonuc.osym.gov.tr ekranı

MSÜ sınav sonucu ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları için geri sayım devam ederken adaylar da yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 2 Nisan'da gerçekleştirilen sınavda adaylar, Türkçeden 40, Matematikten 40, Fen Bilgisinden 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru soruldu. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Birçok kişi internette "2023 MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte MSÜ sınav sonuçları ve sonuc.osym.gov.tr ekranı...

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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları yarın (27 Nisan 2023 Perşembe) açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları; ÖSYM’nin web sitesinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek.

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MSÜ SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

MSÜ sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2023 MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları 2023 açıklanmadı.

MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şöyle:

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

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