MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak, açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2023 MSÜ sınavı için araştırmalar devam ederken, sınava kısa bir zaman kala giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden açıklanacak olan sınav yerleri için tarihleri merak ediliyor. ÖSYM'nin sınav tarihini açıklaması sonrasında MSÜ sınav yerleri ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak, açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2023?

2 Nisan Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylar heyecanla sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Fakat sınav giriş yerlerine ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz sene, sınav yerleri, sınavdan 10 gün önce açıklanmıştı. Bu sebeple bu sene de sınav yerlerinin 24-25 Mart tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MSÜ sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Adaylar, sınav giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.

