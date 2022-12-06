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MSÜ sınavı 2023 ne zaman? MSÜ başvuru tarihi belli oldu mu?

06.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav takvimi merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecek olan askeri öğrenci adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını da yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Peki, MSÜ sınavı 2023 ne zaman? MSÜ başvuru tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar...

MSÜ sınavı 2023 ne zaman? MSÜ başvuru tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek isteyen öğrenciler MSÜ sınavı 2023 ne zaman? MSÜ başvuru tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Heyecanla beklenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023 MSÜ) takvimi belli oldu. İşte konu hakkında tüm detaylar...

MSÜ SINAVI 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takvimine göre; MSÜ 26 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. MSÜ sınav sonuçları ise 13 Nisan 2023'te açıklanacak.

MSÜ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bu kapsamda; MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde kabul edilmeye başlanacak ve 7 Şubat tarihine kadar devam edecek.

MSÜ2

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.


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