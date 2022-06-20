MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! İşte taban puanları ve MSÜ tercih sonuçları ekranı!

MSÜ sonuçları yapılan açıklama ile belli oldu. Sınava giren askeri öğrenci adayları, konu ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. 27 Mart Pazar günü gerçekleşen MSÜ sınavının ardından adaylar arama motorlarında 'MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?' konu başlığını sorguluyor. MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. 16 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları için beklemeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan MSÜ tercih sonuçları bu yıl 20 Haziran tarihinde erişime açıldı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden öğrenilebilecek.

Tercih sonuçlarını öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

MSÜ TABAN PUANLARI 2022

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

ASTSUBAY MYO VE BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI:



