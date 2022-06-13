MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte nasıl öğrenilecek?

MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı mı? Sınava giren askeri öğrenci adayları, konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. 27 Mart tarihinde gerçekleşen MSÜ sınavının ardından adaylar şimdi de tercih sonuçları için açıklama yapılmasını bekliyor. Peki MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte nasıl öğrenilecek? MSÜ tercih sonuçları ile ilgili yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

16 Mayıs tarihinde sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları için beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan MSÜ tercih sonuçları bu yıl 17 Haziran tarihinde erişime açılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabilecek.

