MTCGAME’den nasıl oyun satın alınır?

PC oyuncularının Steam’e kod satın almak için onlarca alternatifi olurken, konsol cephesinde ise maalesef ki pek bir alternatif yoktu. Son günlerde ismini sıkça duyduğumuz MTCGAME’i biz de sizler için masaya yatırdık. Bu haberimizde MTCGAME’in güvenli olup olmadığını masaya yatırıyoruz.

Steam, PlayStation Store ve Microsoft Store’da kullanabileceğiniz oyun key’leri satan MTCGAME, ülkelere göre bu oyunları kategorize ediyor. Ülke seçiminde Avrupa veya Türkiye’yi seçmeniz durumunda kurlardan dolayı yüksek ücret ödemeniz gerekiyor.

Ancak burada firma VPN seçeneğini de eklemiş durumda. VPN sayesinde oyunları neredeyse yarı fiyatına satın alabiliyorsunuz. Oyunları etkinleştirmek için ise sadece VPN kullanmanız yeterli.

Sitelerin güvenirliğini ölçen ve bu konuda genel geçer kararlara sahip olan Trust Pilot sitesinde MTCGAME’in yüzde 77 Excellent yani 5 yıldız puanı bulunuyor.

Bu siteden totalde 4 yıldız alarak güvenirliğini kanıtlayan MTCGAME, olumsuz yorum olarak çok enterasan bir şekilde oyunu 30 Euro’ya aldım ama indirime girdi 10 Euro kaybetim şeklinde yorum almış. Yani bu olumsuz bir kaç yorum tamamen kullanıcının kendisinden kaynaklanıyor.

Uzun lafın kısası MTCGAME’in güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki haberimizde VPN ile MTCGAME’den nasıl oyun alacağınızı anlatacağız.

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