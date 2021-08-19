Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl mü getirildi? Muazzez Ersoy'dan tepki

Geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon sorunu yaşayan ve "İnşallah bezdirme politikası değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" diyen Muazzez Ersoy'un programının iptal olduğu ve yerine de Yavuz Bingöl'ün getirildiği iddia edildi.

Ersoy bu haberleri görünce hemen bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi:

"Dün akşam TRT Müzik ekranlarında her zamanki saatimizde canlı yayındaydık. Instagramımıza bakmak da mı aklınıza gelmedi sevgili basın mensubu arkadaşlarım? Yavuz Bingöl'ü çok severim ama fiziken birbirimize mi benziyoruz ki bu haberler sayfalarınızda?"

