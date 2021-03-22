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  4. Mücbir Sebepler'e katılan Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen 'baton salam' itirafı

Mücbir Sebepler'e katılan Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen 'baton salam' itirafı

22.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı program Mücbir Sebepler'in dün geceki konukları Kuşum Aydın ve Mehmet Ali Erbil oldu. Kahkahanın eksik olmadığı yayında Mehmet Ali Erbil, seyircinin ağzına baton salam soktuğu anlarla ilgili beklenmedik itirafta bulundu.

Pandeminin başından bu yana Instagram'da yaptıkları canlı yayınla keyifli anlar yaşatan Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, dün gece gerçekleşen yayında uzun süredir sağlık problemleriyle boğuşan Mehmet Ali Erbil'i ve Kuşum Aydın'ı konuk aldı.

'PANTOLON İNDİRMEYİ ÖZLEDİNİZ Mİ?'

Çarkıfelek'te yaşanan en komik anları konuşurken kahkahanın eksik olmadığı yayında, Küçükçağlayan'ın 'Pantolon indimeyi, ağza sosis sokmayı özlediniz mi?' sorusu üzerine Erbil, 'Sosiste hatam var. Üstelik bir de Macar sosis. Bir de bir elimle birine, öbür elimle öbürüme yediriyorum.

'ŞİMDİ YAPSAM TAKSİM'DE ASARLAR'

Prodüksiyon bunlarla uğraşıyor. Ben de ergen gibi onlar elime ne verirse seyirciye yediriyorum. Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoş görü vardı. Şimdi yapsam Taksim'de asarlar' sözleriyle dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Bartu Küçükçağlayan Instagram
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