Mucize Doktor 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa ve Ezo sevgili mi olacak? Mucize Doktor 40. son bölümde neler oldu?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 3 Aralık Perşembe akşamı 40. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 10 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

Mucize Doktor son bölümde, sevilen oyuncu Ezgi Asaroğlu, Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) yeni komşusu Ezo karakteriyle diziye girdi.

Yeni bölümde ise Ali Vefa'nın Ezo'yla sevgili olduğu iddiası hastanede herkesin dilini düşüyor.



Mucize Doktor'un yeni bölümlerinde Ezo, herkesi sürekli şaşırtan, doğanın bir gücü gibi asla tahmin edilemez, öngörülemez karakteriyle Ali Vefa’nın hayatına bol bol sürpriz getirecek.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşk acısı çeken Nazlı, Ali’nin yeni bir eve taşındığını ve kendini tamamen vakalara verdiğini öğrenir ve unutulduğunu hisseder.

Bu sırada Ali’nin bambaşka bir derdi vardır; o da tuhaf, yeni komşusu Ezo’dur ve Ali ondan son derece rahatsızdır.