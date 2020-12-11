Mucize Doktor 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tanju, Ali Vefa ile Ferman'ı rakip yapıyor! "Hastanede çok acaip şeyler olacak" Mucize Doktor 41. son bölümde neler oldu?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 17 Aralık Perşembe akşamı 42. yeni bölümüyle ekranda olacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevilay olayı sosyal medyada bomba gibi patlar ve hem Tanju hem de hastane köşeye sıkışır.

Durumu kurtarmak isteyen Tanju, Ferman’a zorlu bir vakayı alması için baskı yapar.

Ama erman’ın başka planları vardır.

Diğer tarafta Nazlı’yla ayrılığın boyutlarını yeni kavrayan Ali dpresyondadır.

Ama o da kendini Ferman’la tutuştukları garip bir cerrahi düellonun rtasında bulur.



