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  4. Mucize Doktor 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tanju, Ali Vefa ile Ferman'ı rakip yapıyor! "Hastanede çok acaip şeyler olacak" Mucize Doktor 41. son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tanju, Ali Vefa ile Ferman'ı rakip yapıyor! "Hastanede çok acaip şeyler olacak" Mucize Doktor 41. son bölümde neler oldu?

11.12.2020 02:07 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor dizisi 41. son bölümüyle 10 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 42. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Tanju'nun Ali Vefa ve Ferman'la ilgili yeni planı dikkat çekiyor. Tanju, Ali ile Ferman'ı birbirlerine rakip yapıyor. Ferman ise Ali'ye "Bugün yanımda değil karşımda olacaksın" diyor. Tanju'nun "Planlarım sadece bu değil. Hastanede çok acaip şeyler olacak" sözleri dikkat çekiyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 17 Aralık Perşembe akşamı 42. yeni bölümüyle ekranda olacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevilay olayı sosyal medyada bomba gibi patlar ve hem Tanju hem de hastane köşeye sıkışır.

Mucize Doktor_41 (4)

Durumu kurtarmak isteyen Tanju, Ferman’a zorlu bir vakayı alması için baskı yapar.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'e Latin Amerika'dan ödül!Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'e Latin Amerika'dan ödül!

Ama erman’ın başka planları vardır.

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Diğer tarafta Nazlı’yla ayrılığın boyutlarını yeni kavrayan Ali dpresyondadır.

Mucize Doktor_41 (1)

Ama o da kendini Ferman’la tutuştukları garip bir cerrahi düellonun rtasında bulur.

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