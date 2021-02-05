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  4. Mucize Doktor 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Ali İl, Mucize Doktor dizisinde!

Mucize Doktor 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Ali İl, Mucize Doktor dizisinde!

05.02.2021 01:52 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor dizisi 48. son bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ekrana geldi. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 49. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde hastanede silahlı iki grup arasında kavga yaşanıyor. Diziye yeni bölümde konuk oyuncu olarak ise Ali İl dahil oluyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 11 Şubat Perşembe akşamı 49. yeni bölümüyle ekranda olacak.
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Poyraz Karayel, Ver Elini Aşk gibi dizilerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ali İl, Mucize Doktor'un yeni bölümüne konuk oyuncu olarak katılacak.

ALİİL

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Vuslat’ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir.

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Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat’a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir.

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Baskıya daha fazla dayanamayan Ali sonunda muhbirlik yapar ve Ferman’la araları açılır.

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Ali’nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil, ilk kez Vuslat’a karşı bir girişimde bulunur.

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Ama Vuslat’ı indirmek hiç de kolay olmayacaktır.

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