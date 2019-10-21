Mucize Doktor 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor'da Ali'den herkesi şaşırtan çözüm!

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 24 Ekim Perşembe akşamı 7. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Mucize Doktor'un 24 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünde, Ferman ve Ali hastaneye gelen kalp hastası bir çocuğun kritik ameliyatına giriyor. Diğer yandan ise Tanju, Nazlı'nın hastaya yaptığı ve ölümüne neden olan yanlış müdahaleyi öğreniyor. Tanju, Nazlı'ya ceza vermeye hazırlanıyor. Ali'nin ise "Benim dört duygum var. Korkarım, mutlu olurum, üzülürüm, kızarım. Diğerlerini bilmem" sözleri dikkat çekiyor. Nazlı'nın ise "Senin gibi birinin gerçekten var olabildiğine inanamıyorum" sözleri Ali'yi mutlu ediyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'un 6. son bölümünde Ali acil servise trafik kazası nedeniyle gelen bir yaralıyı hayata döndürdü. Nazlı'ya olan ilgisini Başhekim Adil'e anlatan Ali karmaşık duygular içine girdi.Savant otizm sendromlu Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde ise Ali, aşk duygusunu öğrenmeye çalışıyor. Diğer yandan ise Tanju, Nazlı'nın yaptığı hatayı öğreniyor.

Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

