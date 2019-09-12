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Mucize Doktor dizisi için Tohum Otizm Vakfı ve MF Yapım güçlerini birleştirdi! Savant otizm nedir?

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YAŞAM  | 12.09.2019 21:23 | Son Güncelleme

MF Yapım ve Tohum Otizm Vakfı otizme dikkat çekmek için Mucize Doktor'da güçlerini birleştirdi. Tıp fakültesini birincilikle bitirmiş, savant otizmli bir deha olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Taner Ölmez, Reha Özcan ve Onur Tuna'nın başrollerde oynadığı Mucize Doktor dizisinin ilk bölümü Perşembe akşamı Fox Tv'de yayınlandı. Tohum Otizm Vakfı, "Mucize Doktor" adlı dizinin danışmanlığını üstlendi. Peki otizm nedir? Savant otizm ne demek?

Mucize Doktor dizisi için Tohum Otizm Vakfı ve MF Yapım güçlerini birleştirdi! Savant otizm nedir?

Dizinin danışmanlığını üstlenen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, ilk defa başrol karakterinin otizmli olması açısından Mucize Doktor dizisinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Son verilere göre dünyada her 59 kişiden biri otizmli doğuyor. Türkiye'de 1 milyon 300 bin otizmli olduğu tahmin ediliyor. Bu nüfusun sadece 30 bini tek tedavi olan eğitime ulaşabiliyor" dedi.

Kurulduğu günden bu yana "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların topluma kazandırılmasına öncülük eden Tohum Otizm Vakfı önemli bir projeye daha imza attı.

Mayıs ayından bu yana diziye danışmanlık hizmeti veren Tohum Otizm Vakfı, bünyesindeki Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nun kapılarını gözlem imkânı için MF Yapım'a açtı.

Tıp fakültesini birincilikle bitiren savant otizmli bir deha olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı hikâye, yaratacağı farkındalıkla otizmli çocuklar için de umut olacak.

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MUCİZE DOKTOR'UN DANIŞMANLIĞINI TOHUM OTİZM VAKFI YAPIYOR!
Dizinin danışmanlığını üstlenen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, son verilere göre dünyada her 59 kişiden birinin otizmli olduğunu vurgulayarak, "Mucize Doktor karakterine hayat veren başrol oyuncusu savant bir otizmli. Otizmlilerin yüzde 10'unu oluşturan savantlarla birlikte Türkiye'de 1 milyon 300 bin otizmli olduğu hesaplanıyor. Bunlar gerçekten çok çarpıcı rakamlar ve her yıl artış eğilimi gösteriyor" dedi.

İlk defa başrol karakterinin otizmli olması açısından dizinin büyük önem taşıdığını kaydeden Özer, "Savant olma durumunda üstün seviyede bellek, matematik hesaplama, sanat ve özellikle müzik becerileri görülebiliyor. 10 otizmli bireyden sadece 1'inde sıra dışı savant becerilerine rastlanıyor. Tüm otizmli çocuklarda savant olma durumu ve üstün beceriler olduğu doğru bir bilgi değildir" diye konuştu.

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Özer şöyle devam etti: "Otizmlilerin 434 bini 0-19 yaş arasında ve eğitim çağında. Eğer otizmliler eğitime ulaşabilirlerse kendi kendilerine yetebilen, sosyal hayata dahil olan bireyler haline gelebilirler. Ama bu çocukların sadece 30 bini tek tedavileri olan eğitime ulaşabiliyor. Tohum Otizm Vakfı olarak 2003'ten beri çalışmalarımızı otizmli çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin karşılanabilmesi ve toplumsal farkındalık ve kabullenmeyle otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla sürdürüyoruz. Mucize Doktor dizisiyle Türkiye'de bu konuda farkındalığın ciddi oranda artacağına ve bu çocuklarımıza çok daha etkili bir eğitim ortamı yaratabileceğimize inanıyoruz."

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?
Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı.

Mucize Doktor

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu dizinin konusu özetle şöyle: "Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları."

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OTİZM NEDİR?

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanır. Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemekle beraber genetik temelleri olabileceği, çevresel faktörlerle tetiklendiği görüşü hâkimdir. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken tanı ve yoğun, sürekli eğitimdir.

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TOHUM OTİZM VAKFI

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden beri çalışmalarına devam etmektedir.

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