Mucize Doktor dizisi için Tohum Otizm Vakfı ve MF Yapım güçlerini birleştirdi! Savant otizm nedir?

Dizinin danışmanlığını üstlenen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, ilk defa başrol karakterinin otizmli olması açısından Mucize Doktor dizisinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Son verilere göre dünyada her 59 kişiden biri otizmli doğuyor. Türkiye'de 1 milyon 300 bin otizmli olduğu tahmin ediliyor. Bu nüfusun sadece 30 bini tek tedavi olan eğitime ulaşabiliyor" dedi.

Kurulduğu günden bu yana "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların topluma kazandırılmasına öncülük eden Tohum Otizm Vakfı önemli bir projeye daha imza attı.

Mayıs ayından bu yana diziye danışmanlık hizmeti veren Tohum Otizm Vakfı, bünyesindeki Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nun kapılarını gözlem imkânı için MF Yapım'a açtı.

Tıp fakültesini birincilikle bitiren savant otizmli bir deha olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı hikâye, yaratacağı farkındalıkla otizmli çocuklar için de umut olacak.

MUCİZE DOKTOR'UN DANIŞMANLIĞINI TOHUM OTİZM VAKFI YAPIYOR!

Dizinin danışmanlığını üstlenen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, son verilere göre dünyada her 59 kişiden birinin otizmli olduğunu vurgulayarak, "Mucize Doktor karakterine hayat veren başrol oyuncusu savant bir otizmli. Otizmlilerin yüzde 10'unu oluşturan savantlarla birlikte Türkiye'de 1 milyon 300 bin otizmli olduğu hesaplanıyor. Bunlar gerçekten çok çarpıcı rakamlar ve her yıl artış eğilimi gösteriyor" dedi.