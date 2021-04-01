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  4. Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Ferman tehlikeli ameliyattan sağ çıkabilecek mi?

Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Ferman tehlikeli ameliyattan sağ çıkabilecek mi?

01.04.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, her Perşembe izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde bir asker uğurlaması esnasında meydana gelen zincirleme trafik kazası tüm civar hastanelerini alarma geçirmişti. Ferman'dan ise uzun süre haber alınamamıştı. Peki Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Ferman tehlikeli ameliyattan sağ çıkabilecek mi?

Her Perşembe saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde bir asker uğurlaması esnasında meydana gelen zincirleme trafik kazası tüm civar hastanelerini alarma geçirmişti. Olay yerine intikal eden ekip, sonrasında Ferman'dan uzun süre haber alamamıştı. Peki Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (56. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ (55. BÖLÜM)

Bir asker uğurlaması esnasında meydana gelen zincirleme trafik kazası tüm civar hastanelerini alarma geçirmiştir. Ferman asistanlarla birlikte hemen olay yerine gider. Can pazarı dört bir yanda devam etmektedir, başka hastaneden bir doktor, Ali’yi sıkıştırdıkça sıkıştırır ve herkes limitinin sonuna kadar test edilirken bir anda fark ederler ki Ferman orada yoktur. Ayrıca saatlerdir kimse ondan haber alamamıştır.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (56. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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FOX Mucize Doktor dizisi
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