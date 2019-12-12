Mucize Doktor dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan oyunculuğu neden bıraktı?

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteri ile hafızalarda yer alan Yasemin Özilhan Ergene 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünya evine girdi. Ünlü oyuncu evliliğinin ardından ise oyunculuk kariyerine son verdi.

Mucize Doktor dizisinin bu haftaki bölümünde 'Doktor Ela' olarak konuk oyuncu, Yasemin Ergene Özilhan yer aldı.

Özilhan, uzun bir aradan sonra sahnelere dönmesiyle ilgili konuştu. 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, "Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum" dedi. Ayrıca Yasemin Özilhan, diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacak.

YASEMİN ÖZİLHAN ERGENE KİMDİR?

22 Ocak 1985 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Yasemin Özilhan Ergene ilk oyunculuk deneyimini TRT 1 ekranında yayınlanan Koçum Benim dizisi ile yaşadı. Koçum Benim dizisinde Eylül karakterine hayat veren Yasemin Özilhan Ergene daha sonra Vizontele Tuuba filminde Aynur adlı karakteri canlandırdı.