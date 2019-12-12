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Mucize Doktor dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan oyunculuğu neden bıraktı?

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2019 22:09 | Son Güncelleme

Yıllar önce yayınlanan fenomen dizi Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan Ergene, Mucize Doktor'un son bölümüyle ekranlara geri döndü. Mucize Doktor'da hastaneye konuk doktor olarak gelen Doktor Ela, Ali Vefa ve Ferman'la birlikte çalıştı. Yıllar sonra yeniden oyunculuk yapan Özilhan, Mucize Doktor'daki rolüyle beğeni topladı. Peki, Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan oyunculuğu neden bıraktı?

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteri ile hafızalarda yer alan Yasemin Özilhan Ergene 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünya evine girdi. Ünlü oyuncu evliliğinin ardından ise oyunculuk kariyerine son verdi.

Mucize Doktor dizisinin bu haftaki bölümünde 'Doktor Ela' olarak konuk oyuncu, Yasemin Ergene Özilhan yer aldı.

Özilhan, uzun bir aradan sonra sahnelere dönmesiyle ilgili konuştu. 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, "Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum" dedi. Ayrıca Yasemin Özilhan, diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacak.

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YASEMİN ÖZİLHAN ERGENE KİMDİR?

22 Ocak 1985 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Yasemin Özilhan Ergene ilk oyunculuk deneyimini TRT 1 ekranında yayınlanan Koçum Benim dizisi ile yaşadı. Koçum Benim dizisinde Eylül karakterine hayat veren Yasemin Özilhan Ergene daha sonra Vizontele Tuuba filminde Aynur adlı karakteri canlandırdı.

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2004 yılında Çocuğun Var Derdin Var, 2005 yılında Aşk Oyunu, 2006-10 yılları arasında ise popülerliği yakaladığı dizi olan Doktorlar dizisinde rol aldı. Son olarak 2008 yılında Babam Adam Olcak dizisinde Yeşim karakterine hayat verdikten sonra 2011 yılında Anadolu grubunun varisi İzzet Özilhan ile dünya evine giren Yasemin Özilhan Ergene 2012 ve 2013 yıllarında iki kız çocuğuna sahip.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Oyunculuğu bırakmadım diyerek yüksek sosyeteye sinyal veriyor malum yıllarca koca parası yiyora adı çıkmıştı garibimin.
Daha 42 yaşında ama sanki 60 yaşında gibi dolgu yaptırmış yüzüne. Böyle daha yaşlı duruyorlar halbuki o kirk yaş kırışıkları ile dursalar bu kadar kötü durmazdi.
kutsi zenan dahil olursa süpher olur
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