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  4. Mucize Doktor dizisinin Kıvılcım'ı Özge Özder, YouTube kanalı açtı!

Mucize Doktor dizisinin Kıvılcım'ı Özge Özder, YouTube kanalı açtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 22:27 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım rolünü canlandıran ünlü oyuncu Özge Özder, Youtube kanalında ilk videosunu paylaştı.

Mucize Doktor dizisinin Kıvılcım'ı Özge Özder, YouTube kanalı açtı!

Mucize Doktor'un sevilen oyuncusu Özge Özder, trendlerden geri kalmadı. Ünlü oyuncu da Youtube kanalı açtı.

İLK KONUK BEGÜM BİRGÖREN

Ünlü oyuncu, kendi adıyla açtığı Youtube kanalıyla ilgili "Ve artık her Cuma yayındayız. Yap dediniz yaptık.Özge Özder life style artık her perşembe gece yarısı itibariyle yayında. Tüm hayatıma tanıklık etmeye hazırlanıyorum. Abone olan ve yorum yapanlar arasından bir çifte şahane hediyelerim olacak ona göre. Yorumlarınızı bekliyorum." dedi.

özge

Özder'in ilk konuğu oyuncu Begüm Birgören oldu.


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