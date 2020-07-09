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  4. Mucize Doktor dizisinin yeni yıldızı Seda Bakan! Seda Bakan kimdir, kaç yaşında? Seda Bakan kiminle evli?

Mucize Doktor dizisinin yeni yıldızı Seda Bakan! Seda Bakan kimdir, kaç yaşında? Seda Bakan kiminle evli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Fox TV’in reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor’un kadrosuna Seda Bakan ve Hakan Kurtaş’ın katılacağı haberi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eltilerin Savaşı filmindeki rolüyle sanat camiasına hızlı bir giriş yapan Merve Dizdar’ın yerini oyuncu Seda Bakan alacak. Doğum sonrası fazla kilolarından kurtulan ve ekranlara geri dönmeye hazırlanan Seda Bakan, dizi için taze kan olacak.

Mucize Doktor dizisinin yeni yıldızı Seda Bakan! Seda Bakan kimdir, kaç yaşında? Seda Bakan kiminle evli?

Seyircisinin karşısına komedi dizileriyle çıkan Seda Bakan bu sefer ters köşe bir rolde oynayacak. Tamer Ölmez’in başrolünü canlandırdığı Fox’un sevilen dizisi Mucize Doktor ekibine dahil olan Bakan, Berhayat Hastahanesi’nde çalışan bir doktoru canlandıracak. Seda Bakan’ın hayat vereceği karakterin detayları henüz kesinleşmemişken güzel oyuncu Seda Bakan şimdiden en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
Sosyal medyanın konuştuğu Seda Bakan’ın hayatına dair bilgi almak isteyenler ise ‘Seda Bakan kimdir’ sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Seda Bakan eşi ve kızı da sosyal medya kullanıcıların araştırdığı sorular arasında yerini aldı.

SEDA BAKAN KİMDİR?

10 Ekim 1985 yılında Gebze’de doğan başarılı oyuncu 35 yaşındadır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu olan Bakan, 1.71 m boyunda ve 58 kilodur. Sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çeken Seda Bakan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle bilinir. Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle de komedi dizi ve filmlerinin aranılan ismi haline dönüşmüştür. Oyunculuk kariyerine 2016 yılında TV 8 ekranlarına gelen Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmak için ara vermiştir.
Oyuncu Seda Bakan 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştirmiştir. Seda Bakan ve eşi Ali Erel’in kızları Leyla ise 16 Ağustos 2019 yılında doğdu. Seda Bakan bebeğine kendisi bakmak istediği için bir süre setlerden uzaklaştı.

SEDA BAKAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Seda Bakan’ın rol adlığı filmler ve diziler arasında; Öldür Beni Sevgilim, Arif V 216, Bana Sevmeyi Anlat, Kara Bela, Kardeş Payı, Zaman Makinesi 1973, Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Şen Yuva, Umut, Geniş Aile, Makber, Adanalı ve Pars: Narkoterör sayılır.

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