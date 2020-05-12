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Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Reha Özcan ve Özge Özder'den Mucize Doktor açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 12.05.2020 01:26 | Son Güncelleme

Fox TV'nin reyting rekorlar kıran dizisi Mucize Doktor'un çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Mucize Doktor son olarak 26 Mart Perşembe günü 28. son bölümüyle ekrana gelmişti. Dizinin hayranları yeni bölüm tarihini merakla beklerken, başrol oyuncuları Reha Özcan ve Özge Özder'den açıklama geldi. Peki Mucize Doktor ne zaman başlayacak?

Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Reha Özcan ve Özge Özder'den Mucize Doktor açıklaması

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizinin 29. yeni bölümü merakla bekleniyor. Çekimleri hastanede yapılan dizi koronavirüs salgınının çıkmasından sonra seti durdurmuştu.

"YENİ SEZON OLARAK BAŞLAYACAK"

Mucize Doktor'da Başhekim Adil karakterine hayat veren usta oyuncu Reha Özcan, Özge Özder'in yayınına konuk oldu. Dizide Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder yeni sezon çekimleriyle ilgili olarak "Yaz tatilinden sonra ikinci sezon olarak başlayacağız büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.

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Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan ise "Yayınlanan son bölüm sezon finaliydi bence de, çünkü bu saatten sonra ekibin toparlanması çok zor. Ayrıca bu saatten sonra hastanede çekim yapmamız zor, stüdyoya gireceğiz. İyi taraftan bakalım, elimizde bir sürü senaryo olacak. Temmuz - Ağustos aylarında bomba gibi gireriz diye düşünüyorum." dedi.

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Bilindiği üzere dizinin yayınlandığı kanalda ekrana gelen 4 yapım sezon finali kararı almıştı. Mucize Doktor hakkında ise yapım şirketi önümüzde ki günlerde kararını açıklayacak.

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