Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu bakın kim çıktı!

Mucize Doktor dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Taner Ölmez'in evliliği, magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Evliliklerine devam eden ikili, bu defa Ece Çeşmioğlu'nun geçmişiyle gündeme geldi.

BAKIN KİM ÇIKTI

Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu bir zamanların çocuk oyuncusu çıktı.

Ece Çeşmioğlu, 2006-2008 yıllarında yayınlanan İki Aile dizisinde Ceren Karaman rolünü oynamış...

Şimdilerde 31 yaşında olan Çeşmioğu, eski görünümüyle şaşırttı.

Eşi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu 2002 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alıyor.

Çocuklar Duymasın, El Bebek Gül Bebek, İki Aile, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Söz gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.



