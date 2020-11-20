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Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı!

20.11.2020 23:12 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı!

Mucize Doktor dizisinde Ferda karakterine hayat veren Seda Bakan koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi.

Oyuncu Seda Bakan, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferda rolünü canlandıran Bakan, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkartmayın" ifadelerini kullandı. Bakan'ın koronavirüsü olmasının ardından gözler 'Mucize Doktor' isimli dizinin set çalışanları ve diğer oyuncularına çevrildi.

sedabakan


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