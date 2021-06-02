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Mucize Doktor'un kızları tatile devam ediyor

02.06.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayal Köseoğlu, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Merve Bulut, tatillerini sürdürüyor. Kız kıza sezonu açan ünlü oyuncular, Bodrum'da denizin ve güneşini tadını çıkarıyor.

Mucize Doktor'un kızları tatile devam ediyor

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Hayal Köseoğlu, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Merve Bulut, sezonu açmıştı. Ünlü oyuncular, rol aldıkları 'Mucize Doktor' dizisinin final vermesinin ardından tatile çıkmıştı. Tatilleri süren Köseoğlu, Ünsal ve Türesan, önceki gün otelde objektiflere yansıdı.

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Kız kıza tatil yapan ekip, gün boyu sohbet ederek, güneşlenmeyi tercih etti.

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Bir ara yerinden kalkıp, kumsalda yürüyüş yapan Ünsal ve Türesan'ın ellerindeki minik taşları atıp, şakalaştığı görüntüler objektiflere böyle yansıdı.

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KIZ KIZA TATİL SÜRÜYOR

Öte yandan, kız kıza tatil yapan ünlü isimler, birlikte çekildikleri eğlenceli fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

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"İNSAN ARKADAŞLARINI TATİLDE TANIRMIŞ"

Merve Bulut, arkadaşlarıyla birlikte verdiği bu pozuna, "İnsan arkadaşlarını tatilde tanırmış" notunu düştü. Ünlü oyuncuların paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu Hazal Türesan Sinem Ünsal
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet aç bunlat bir dizi oynuyor paranı altında kalıyor bu kadar gelir dengesizliği olurmu lan ben canımla çalışıyorum 5 dakka sonra ne olacak bilmiyorum bunların tatil yerlerinin yanından geçemem ama helal olsun bunlara da kızmıyorum düzen böyle bende olsam yerlerinde bende aynı takılırım ama bizlerden bi şey olmaZ düzen düzen değil hakkımızda hayırlısı

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