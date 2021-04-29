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Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa, hayallerine kavuşuyor

29.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen Mucize Doktor dizisi, otizmli bir çocuğun doktor olma hayaliyle başlıyor. Başrollerinde; Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Hazal Türesan, Zerrin Tekindor ve Özge Özder gibi başarılı isimlerin yer alıyor. Mucize Doktor dizisinin geçtiğimiz 59. Bölümünde yeni şef Muhsin, Ali ve Nazlı’nın hastanedeki bölümlerini ayırarak onlara bir ders vermenin peşindeydi. Ferman ise, Ali’yi Muhsin’den korumanın yolunu bulmuştu.

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa, hayallerine kavuşuyor

Mucize Doktor dizisinin yayınlanan yeni fragmanında ise, Muhsin’in babasının ameliyata girmesi gerekmektedir. Muhsin ise babasının ameliyatını uzmanlık kurulunun önünde yapmasını ister. Nazlı ile aldıkları evlilik kararı, ameliyat ve uzmanlık sınavı derken Ali’nin aklı ise gittikçe karışır. Ali, tüm bunlarla baş edebilecek mi? Mucize Doktor, yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarında!

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Önce Nazlı’yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkışmıştır. En kötüsü de Ali daha Nazlı’ya yüzük bile almamıştır! Bu sırada Muhsin’in bambaşka bir derdi vardır. O da babasıdır. Oğluyla hep problemli bir ilişkisi olan babanın riskli bir ameliyata girmesi gerekmektedir. Muhsin babasının ameliyatını Ali’nin yapmasını ister. Hem de uzmanlık kurulunun gözleri önünde! Ali bütün bu ani değişimlerle baş edebilecek midir?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 59. BÖLÜM ÖZET

Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk’un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali’yle çalışamayacakları için mutsuzdur. Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin’in sıkıştırmalarıyla bocalar. Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı’nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır. Diğer taraftan Ferman, Ali’yi Muhsin’den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur. Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir?

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FOX Mucize Doktor dizisi Hazal Türesan Onur Tuna Özge Özder Sinem Ünsal Taner Ölmez Zerrin Tekindor
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