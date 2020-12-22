Antik dönemin 12 İyon sitesinden biri olan Mudanya, pek çok arkeolojik çalışmanın da odağı konumunda. Günümüze kalan en eski ismi Myrlea olan kent, oldukça köklü bir geçmişe sahip. Öyle ki birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilen bölge, bugün bizlere pek çok dönemden kalıntılar bırakabiliyor. 1321 senesinde Osman Bey tarafından Osmanlı Devleti topraklarına katılan Mudanya, Osmanlı'nın ilk fethettiği bölgelerden de biri. Yazımızın devamını inceleyerek "Mudanya nerede, nerenin ilçesi? Sahili, halk plajı nerede?" gibi soruların detaylı cevabını bulabilirsiniz.
Mudanya, Marmara Denizinin güneydoğusunda yer alır. Bursa'ya bağlı bir ilçe statüsünde olan bu antik bölgenin doğusunda Gemlik, güneyinde Osmangazi ve Nilüfer, batısında Karacabey, kuzeyinde ise Gemlik Körfezi bulunur. İlçede doğu batı yönünde uzanan ve Gemlik ilçesinden başlayarak Esence Körfezi'ne kadar uzanan Mudanya Dağları da vardır. Ayrıca ilçenin içerisinden geçen en önemli akarsu da Nilüfer Çayıdır.
Mudanya ilçesinin kuzeyi, Marmara Denizi ile bir sahil şeridi oluşturuyor. D-575 kara yolu bağlantısının doğrudan bağlandığı bu sahil şeridi, özellikle kısa süreli tatilciler için son derece uygun bir tatil beldesi konumunda. Bölgede, halk plajının yanı sıra Zeytinbağı, Burgaz ve Kumyaka gibi pek çok plaj da yer alıyor. Ayrıca ilçenin sahil şeridi, konaklayabileceğiniz son derece konforlu otel ve tesisler de içeriyor.
Geçmişte Rum nüfusun çoğunlukta olduğu bir balıkçı köyü olan Trilye, Mudanya'nın en güzel noktalarından biri. Mudanya merkezinden yaklaşık olarak 20 dakika uzaklıkta bulunan belde, tarihi bir atmosfer içeren oldukça renkli sokaklara sahip. Bölgenin resmi isminin ise Zeytinbağı olduğunu hatırlatmak, aklınızın karışmaması açısından faydalı olabilir. Bölgeye Mudanya ilçe merkezinden kalkan otobüsleri kullanarak toplu taşımayla da oldukça kolay bir biçimde ulaşabilirsiniz.
Eşkel, Trilye'yi biraz geçtikten sonra karşınıza çıkacak bölgedeki koylardan biri. Son derece güzel bir manzaraya sahip olan bölgede bir halk plajı da bulunuyor.
Mudanya sahilinde yer alan pek çok koy ve kumsalda birden fazla halk plajı mevcut. Öyle ki bu plajların oldukça kısa mesafede olduğunu söylemek mümkün. Kumyaka, Eşkel, Coşkunöz ve Eğerce halk plajları güzel bir tatil geçirmeniz için oldukça iyi seçenekler olabilir.
Mudanya, tarihin pek çok önemli anına tanıklık etmiş, son derece köklü bir geçmişe sahip olan bölgelerimizden biri. Bunun yanı sıra ilçe, tarihi dokusunu eşsiz doğal güzelliklerle de harmanlıyor. Sizler için yukarıda bahsettiklerimizden ayrı olarak Mudanya'da gezilebilecek bazı yerleri sıraladık:
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