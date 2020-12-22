Antik dönemin 12 İyon sitesinden biri olan Mudanya, pek çok arkeolojik çalışmanın da odağı konumunda. Günümüze kalan en eski ismi Myrlea olan kent, oldukça köklü bir geçmişe sahip. Öyle ki birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilen bölge, bugün bizlere pek çok dönemden kalıntılar bırakabiliyor. 1321 senesinde Osman Bey tarafından Osmanlı Devleti topraklarına katılan Mudanya, Osmanlı'nın ilk fethettiği bölgelerden de biri. Yazımızın devamını inceleyerek "Mudanya nerede, nerenin ilçesi? Sahili, halk plajı nerede?" gibi soruların detaylı cevabını bulabilirsiniz.

Mudanya Nerede?

Mudanya, Marmara Denizinin güneydoğusunda yer alır. Bursa'ya bağlı bir ilçe statüsünde olan bu antik bölgenin doğusunda Gemlik, güneyinde Osmangazi ve Nilüfer, batısında Karacabey, kuzeyinde ise Gemlik Körfezi bulunur. İlçede doğu batı yönünde uzanan ve Gemlik ilçesinden başlayarak Esence Körfezi'ne kadar uzanan Mudanya Dağları da vardır. Ayrıca ilçenin içerisinden geçen en önemli akarsu da Nilüfer Çayıdır.

Mudanya Sahili Nerede?

Mudanya ilçesinin kuzeyi, Marmara Denizi ile bir sahil şeridi oluşturuyor. D-575 kara yolu bağlantısının doğrudan bağlandığı bu sahil şeridi, özellikle kısa süreli tatilciler için son derece uygun bir tatil beldesi konumunda. Bölgede, halk plajının yanı sıra Zeytinbağı, Burgaz ve Kumyaka gibi pek çok plaj da yer alıyor. Ayrıca ilçenin sahil şeridi, konaklayabileceğiniz son derece konforlu otel ve tesisler de içeriyor.