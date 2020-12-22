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Mudanya nerede, nerenin ilçesi? Sahili, halk plajı nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Mudanya nerede, nerenin ilçesi? Sahili, halk plajı nerede?

İçindekiler

  • Mudanya Nerede?
  • Mudanya Sahili Nerede?
  • Mudanya Trilye Nerede?
  • Mudanya Eşkel Nerede?
  • Mudanya Halk Plajı Nerede?
  • Mudanya'da Nereler Gezilir?

Yeşilliklerle dolu doğası ve milattan önce 700'lü yıllara kadar uzana geçmişiyle Mudanya, ülkemizin en güzel ilçelerinden biri. Aynı zamanda plajlarla dolu son derece güzel bir sahil şeridine sahip olan bölge, İstanbul'a yakın olması nedeniyle günübirlik tatilcilerin de ilgisini çekiyor. İşte Mudanya nerenin ilçesi, nerede gibi soruların cevabı...

Antik dönemin 12 İyon sitesinden biri olan Mudanya, pek çok arkeolojik çalışmanın da odağı konumunda. Günümüze kalan en eski ismi Myrlea olan kent, oldukça köklü bir geçmişe sahip. Öyle ki birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilen bölge, bugün bizlere pek çok dönemden kalıntılar bırakabiliyor. 1321 senesinde Osman Bey tarafından Osmanlı Devleti topraklarına katılan Mudanya, Osmanlı'nın ilk fethettiği bölgelerden de biri. Yazımızın devamını inceleyerek "Mudanya nerede, nerenin ilçesi? Sahili, halk plajı nerede?" gibi soruların detaylı cevabını bulabilirsiniz.

Mudanya Nerede?

Mudanya, Marmara Denizinin güneydoğusunda yer alır. Bursa'ya bağlı bir ilçe statüsünde olan bu antik bölgenin doğusunda Gemlik, güneyinde Osmangazi ve Nilüfer, batısında Karacabey, kuzeyinde ise Gemlik Körfezi bulunur. İlçede doğu batı yönünde uzanan ve Gemlik ilçesinden başlayarak Esence Körfezi'ne kadar uzanan Mudanya Dağları da vardır. Ayrıca ilçenin içerisinden geçen en önemli akarsu da Nilüfer Çayıdır.

Mudanya Sahili Nerede?

Mudanya ilçesinin kuzeyi, Marmara Denizi ile bir sahil şeridi oluşturuyor. D-575 kara yolu bağlantısının doğrudan bağlandığı bu sahil şeridi, özellikle kısa süreli tatilciler için son derece uygun bir tatil beldesi konumunda. Bölgede, halk plajının yanı sıra Zeytinbağı, Burgaz ve Kumyaka gibi pek çok plaj da yer alıyor. Ayrıca ilçenin sahil şeridi, konaklayabileceğiniz son derece konforlu otel ve tesisler de içeriyor.

Mudanya Trilye Nerede?

Geçmişte Rum nüfusun çoğunlukta olduğu bir balıkçı köyü olan Trilye, Mudanya'nın en güzel noktalarından biri. Mudanya merkezinden yaklaşık olarak 20 dakika uzaklıkta bulunan belde, tarihi bir atmosfer içeren oldukça renkli sokaklara sahip. Bölgenin resmi isminin ise Zeytinbağı olduğunu hatırlatmak, aklınızın karışmaması açısından faydalı olabilir. Bölgeye Mudanya ilçe merkezinden kalkan otobüsleri kullanarak toplu taşımayla da oldukça kolay bir biçimde ulaşabilirsiniz.

Mudanya Eşkel Nerede?

Eşkel, Trilye'yi biraz geçtikten sonra karşınıza çıkacak bölgedeki koylardan biri. Son derece güzel bir manzaraya sahip olan bölgede bir halk plajı da bulunuyor.

Mudanya Halk Plajı Nerede?

Mudanya sahilinde yer alan pek çok koy ve kumsalda birden fazla halk plajı mevcut. Öyle ki bu plajların oldukça kısa mesafede olduğunu söylemek mümkün. Kumyaka, Eşkel, Coşkunöz ve Eğerce halk plajları güzel bir tatil geçirmeniz için oldukça iyi seçenekler olabilir.

Mudanya'da Nereler Gezilir?

Mudanya, tarihin pek çok önemli anına tanıklık etmiş, son derece köklü bir geçmişe sahip olan bölgelerimizden biri. Bunun yanı sıra ilçe, tarihi dokusunu eşsiz doğal güzelliklerle de harmanlıyor. Sizler için yukarıda bahsettiklerimizden ayrı olarak Mudanya'da gezilebilecek bazı yerleri sıraladık:

  • Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Mudanya'nın Halitpaşa Mahallaesinde bulunuyor. İlçenin merkezine oldukça yakın olan müzenin bulunduğu yapı, Kurtuluş Savaşı'nın sonlarına tanıklık etmek gibi büyük bir öneme sahip. İtilaf Devletleri ile gerçekleştirilen Mudanya Mütarekesi, burada yapılmıştır.
  • Mütareke Evi'nin bulunduğu Halitpaşa Mahallesi de bölgenin gözde mekanlarından biri. Rum ya da Girit mahallesi olarak da anılan bölge, eski ve son derece estetik bir mimariye sahip konakları, el işi tezgahları ve rengarenk bir görünüme sahip sokaklarıyla oldukça hoş izlenimler vadediyor.
  • Tahir Paşa Konağı, Osmanlı'nın Lale Devrinde inşa edilmiş ve dönemin estetiğini büyük ölçüde yansıtan eşsiz bir konak. 1724 yılında yapılmış olan konak, 1985 yılında kamuya aktarılmış ve kütüphane haline getirilmişti. Ancak 2012 itibarı ile yapı, Mudanya Belediyesi'ne tahsis edildi.
  • Mudanya'nın eşsiz doğal manzaralarından biri olan Yıldıztepe, gerek yerli gerek yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir bölge. Mudanya ile Trilye arasında yer alan Yıldıztepe, Marmara Denizini ve yeşil zeytin bahçelerini içeren bir manzara sunuyor.
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