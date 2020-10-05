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Müde Anlı'da Tuğba Keleş cinayetinde dehşete düşüren ses kaydı ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin

05.10.2020 12:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye’yi dehşete düşüren Tuğba Keleş cinayetinde dehşete düşüren ses kaydı ortaya çıktı. Müge Anlı programına katılan Tuğba Keleş’in abisi kız kardeşlerinin daha önce katili Erdoğan Küpeli tarafından kaçırılmaya çalışıldığını anlattı. Canlı yayında Tuğba Keleş’in kaçırılmaya çalışıldığı anlardaki ses kaydı ortaya çıktı.

Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince de öldürdüğü kasiyer Tuğba Keleş'i daha önce kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Kaçırma anını ise Keleş'in abisi telefon kaydına aldı. Ses kaydında Erdoğan’ı karşısında gören Tuğba Keleş’in abisini aradığı öğreniliyor. Abisini aradıktan sonra kaçırılmaya teşebbüs edilen Keleş’in ağlayarak yalvardığı , Erdoğan Keleş’in ise “tapıyorum Erdoğan’a diyeceksin” diyerek bağırdığı görülüyor. Ses kaydının sonunda Tuğba Keleş, abisi tarafından kurtarılıyor.

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NE OLMUŞTU?

Hatay’da yaşayan Gülay Mübarek’i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli (46), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli, tutuklanarak Adana’daki Kozan Cezaevi’ne konuldu.

Küpeli, yargılandığı davalarda ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edildikten sonra Küpeli, 1 Ekim’de Tufanpaşa Mahallesi’ndeki markete gelerek arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş’i (35) tabancayla başından vurarak öldürdü.

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TUĞBA'YI ÖLDÜREN ESKİ ÖĞRETMEN DE HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kasiyer Tuğba Keleş’i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurarak öldüren ve aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişimde bulunan eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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