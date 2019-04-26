Mynet Trend

Müdür olarak atandığı okulda kavga edince gerçek ortaya çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta müdür olarak atandığı ortaokulda hizmetli ile yaşadığı tartışma nedeniyle okula gelen müfettişin yaptığı inceleme sonucunda sahte diplomayla 21 yıldır öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan İsmail Y. (52) hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca İsmail Y.’nin 21 yıl boyunca aldığı maaşının da faiziyle birlikte geri alınması talep edildi.

Müdür olarak atandığı okulda kavga edince gerçek ortaya çıktı

Olay, 2017 yılında Kozlu ilçesi Kılıç Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapan İsmail Y. ile hizmetli kadrosundaki personel arasında çıkan tartışmanın ardından okula gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince ortaya çıkarıldı. İsmail Y.'nin diplomasındaki mezun olduğu tarih ile diğer evraklardaki mezuniyet tarihinde farklılıklar tespit eden müfettişler, mezun olduğunu iddia ettiği Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden diplomanın aslını talep etti. Üniversite, böyle bir öğrencinin kayıtlarında bulunmadığını belirten yazı gönderdi. Soruşturma kapsamında diplomanın sahte olduğunu tespit eden müfettişler, İsmail Y.'yi açığa alarak savcılığa ihbarda bulundu. Savcılık, 1988 yılında mezun olduğunu iddia eden İsmail Y.'nin diplomasının sahte olduğunu, diploma kütük defterinde de kayıtlı olmadığını, ÖSYM'den 1988 yılında herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştiğinin bilgisinin bulunmadığını tespit etti. İfadesi alınan İsmail Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

21 yıl boyunca çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapan, teşekkür belgeleri de alan İsmail Y. hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Y., avukatı ve şikayetçi olarak Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkemede ifade veren İsmail Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "1988 yılında üniversiteye girdim. ÖSYM'de niye kaydım çıkmamış bilmiyorum" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin diplomasının sahte olmadığını iddia ederek, "Hiç üniversiteye gitmemiş birinin bu kadar teşekkür belgesi almış olması mümkün olamaz. Okuduğu sınıf arkadaşlarını isim isim vermiş. Biz de mahkemeye tanık olarak sınıf arkadaşlarını sunacağız" dedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

BAKANLIK 21 YIL ÖDEDİĞİ PARAYI GERİ İSTEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, İsmail Y.’nin 21 boyunca memuriyetten kazandığı parayı da talep etti. İsmail Y.'nin yasal faiziyle birlikte yaklaşık 750 bin lirayı bulduğu öğrenilen parayı ödemeyince Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı. Tazminat davasının da devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Bursa'daki şeftali bahçesinde korkunç cinayet! YakalandılarBursa'daki şeftali bahçesinde korkunç cinayet! Yakalandılar
Hava sıcak diye camı açık bıraktı, hayatının şokunu yaşadı!Hava sıcak diye camı açık bıraktı, hayatının şokunu yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kılıç ortaokulu
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuç ekranı

2019 MSÜ sınav sonuçları açıklandı!

Bursa'daki şeftali bahçesinde korkunç cinayet! Yakalandılar

Bursa'daki şeftali bahçesinde korkunç cinayet! Yakalandılar

Hava sıcak diye camı açık bıraktı, hayatının şokunu yaşadı!

Hava sıcak diye camı açık bıraktı, hayatının şokunu yaşadı!

'Stary Oskol' Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

'Stary Oskol' Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

2019 MSÜ sınavı puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? Kaç net kaç puana denk geliyor?

MSÜ sınavı puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?

2019 MSÜ sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak! Sonuçlar nasıl öğrenilecek? ÖSYM sonuç sorgulama…

MSÜ sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.