Mudurnu Deresi'ndeki toplu balık ölümlerine vatandaşlar tepki gösterdi

Edinilen bilgilere göre, büyük bölümü Akyazı ilçesi sınırından geçen Mudurnu Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Dereye bırakılan atıklar yüzünden derenin Kazancı Köprüsü kesiminde irili ufaklı yüzlerce balık ölüsü gözlendi. Dere üzerinde ölü balıkları gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Vatandaşlar balık ölümlerine yol açanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

'BİZ BU KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇEMEDİK'



Bedilkadirbey Mahalle Muhtarı Ercai Pınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben 2003 yılında gözlemliyorum bu dereyi. O günden beri gelen bir katliamdır bu. Buna artık diyecek bir şey bulamıyorum. Biz bu katliamın önüne geçemedik. Ya devletimizin gücü yetmedi, ya da tepkisi mi az oldu bilemiyoruz. Mudurnu Deresi olduğumuz yerden yukarıya doğru 8 kilometrelik bir alanda kirleniyor. Sanayi kuruluşlarımız ülkemizin ekonomik katkısı biz ona hiç bir itirazımız yok. Biz bunun neden kirlendiğini merak ediyoruz. Şu kuruluş kirletiyor diyemeyiz ama alan belli. Bu suyu 30-40 sene öncesinde içiyorlardı. Bakıyorsun şimdi belirli bir mesafeden sonra demek ki biz denetim sağlayamıyoruz. Vatandaş olarak da devlet olarak da sağlayamıyoruz. Gerçekten çok doluyuz" dedi.