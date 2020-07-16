Muffin kabında harika ikramlık lezzetler hazırlayabilirsiniz! Ünlü şeften 3 mükemmel tarif...

Tatlılarınızı pişirdiğiniz muffin kalıplarını kullanarak hem zamandan tasarruf edebilir hem de kolaylıkla tek porsiyonluk sunumlar hazırlayabilirsiniz.
ISPANAKLI MİNİ KİŞ
Malzemeler:
4 yumurta
100 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
Yarım paket kabartma tozu
4 su bardağı kepekli un
1,5 tatlı kaşığı tuz
400 gram ıspanak
1 su bardağı beyaz peynir
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
Hazırlanışı:
- Tereyağını küp küp doğrayıp 4 su bardağı unla birlikte mutfak robotunda karıştırın. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 yumurta, yarım paket kabartma tozu ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu da karışımına ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
- Elde ettiğiniz hamuru 2 parçaya bölün. Her bir parçayı merdane ile açın ve tepsinize sığacak şekilde yuvarlak parçalar şeklinde kesin.
- Parçaları yağlanmış muffin tepsisine dizin.
- İç dolgu için ıspanakları ince ince doğrayın. Doğradığınız ıspanakların üzerine kaynar su döküp 3-4 dakika bekleyin ve ardından soğuk su ile yıkayın. Ispanakların fazla suyunu aldıktan sonra rendelenmiş peynir, karabiber ve pul biberi ve 2 yumurtayı da ıspanaklara ekleyip karıştırın.
- Son olarak iç dolguyu muffin hamurlarının üzerine koyup önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 30 dakika pişirin.
MİNİ TACO TARİFİ
Malzemeler:
- 300 gram kıyma
- 1 yemek kaşığı taco baharatı
- 500 gram yufka
- 2 su bardağı cheddar
- 1 su bardağı siyah fasulye
- 4 yemek kaşığı mısır cipsi
Hazırlanışı:
- İlk olarak fırını 175 dereceye ayarlayın ve muffin tepsisini yağlayın.
- Yufkadan 36 adet minik kare kesin.
- İç harcı için kıymayı kavurun ve taco baharatını ekleyin. Kestiğiniz yufkaların yarısını tepsiye dizin. Önceden haşlanmış siyah fasulye, 1 su bardağı cheddar peyniri ve cips kırıntılarını da bu yufkaların içine koyun.
- Ardından yufkaların yarısının üzerine hazırladığınız kıymayı ve kalan cheddar peynirini koyun.
- Tüm yufkaları hazır hale getirdikten sonra tacolarınızı 15-18 dakika pişirin.
ELMALI TURTA
Malzemeler:
Hamuru için:
- 250 gram margarin
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 paket kabartma tozu
- 6 su bardağı un
İç dolgusu için:
- 2 adet iri elma
- 1 çay bardağı fındık
- 1 çay kaşığı tarçın
- 6 yemek kaşığı şeker
Hazırlanışı:
- İlk olarak rendelenmiş elmaları, şekerle birlikte suyunu çekinceye kadar pişirin. Ardından karışıma tarçın ve fındık ekleyip soğumaya bırakın.
- Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri karıştırma kabına koyup yoğurun.
- Elde ettiğiniz hamuru ceviz büyüklüğünde parçalar halinde yağlanmış muffin kabının içine elinizle yaydırarak koyun.
- Daha sonra kalıpların içine elmalı harçtan koyun ve kalan hamurla üzerini şekillendirin.
- Son olarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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