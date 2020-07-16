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Muffin kabında harika ikramlık lezzetler hazırlayabilirsiniz! Ünlü şeften 3 mükemmel tarif...

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Muffin kalıpları sadece kek pişirmek için değil, çoğu tarifi daha pratik hale getirmek için de kullanılabilir. Sizin için derlediğimiz muffin kalıbında yapılabilecek ikramlık tariflerle siz de misafirlerinizi şaşırtabilir, fazla zaman harcamadan birbirinden güzel sunumlar hazırlayabilirsiniz. İşte birbirinden farklı 3 lezzetli tarif...

Muffin kabında harika ikramlık lezzetler hazırlayabilirsiniz! Ünlü şeften 3 mükemmel tarif...

Tatlılarınızı pişirdiğiniz muffin kalıplarını kullanarak hem zamandan tasarruf edebilir hem de kolaylıkla tek porsiyonluk sunumlar hazırlayabilirsiniz.

ISPANAKLI MİNİ KİŞ

Malzemeler:

4 yumurta
100 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
Yarım paket kabartma tozu
4 su bardağı kepekli un
1,5 tatlı kaşığı tuz
400 gram ıspanak
1 su bardağı beyaz peynir
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

  • Tereyağını küp küp doğrayıp 4 su bardağı unla birlikte mutfak robotunda karıştırın. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 yumurta, yarım paket kabartma tozu ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu da karışımına ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Elde ettiğiniz hamuru 2 parçaya bölün. Her bir parçayı merdane ile açın ve tepsinize sığacak şekilde yuvarlak parçalar şeklinde kesin.
  • Parçaları yağlanmış muffin tepsisine dizin.
  • İç dolgu için ıspanakları ince ince doğrayın. Doğradığınız ıspanakların üzerine kaynar su döküp 3-4 dakika bekleyin ve ardından soğuk su ile yıkayın. Ispanakların fazla suyunu aldıktan sonra rendelenmiş peynir, karabiber ve pul biberi ve 2 yumurtayı da ıspanaklara ekleyip karıştırın.
  • Son olarak iç dolguyu muffin hamurlarının üzerine koyup önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

MİNİ TACO TARİFİ

Malzemeler:

  • 300 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı taco baharatı
  • 500 gram yufka
  • 2 su bardağı cheddar
  • 1 su bardağı siyah fasulye
  • 4 yemek kaşığı mısır cipsi

Hazırlanışı:

  • İlk olarak fırını 175 dereceye ayarlayın ve muffin tepsisini yağlayın.
  • Yufkadan 36 adet minik kare kesin.
  • İç harcı için kıymayı kavurun ve taco baharatını ekleyin. Kestiğiniz yufkaların yarısını tepsiye dizin. Önceden haşlanmış siyah fasulye, 1 su bardağı cheddar peyniri ve cips kırıntılarını da bu yufkaların içine koyun.
  • Ardından yufkaların yarısının üzerine hazırladığınız kıymayı ve kalan cheddar peynirini koyun.
  • Tüm yufkaları hazır hale getirdikten sonra tacolarınızı 15-18 dakika pişirin.

ELMALI TURTA

Malzemeler:

Hamuru için:

  • 250 gram margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 6 su bardağı un

İç dolgusu için:

  • 2 adet iri elma
  • 1 çay bardağı fındık
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 6 yemek kaşığı şeker

Hazırlanışı:

  • İlk olarak rendelenmiş elmaları, şekerle birlikte suyunu çekinceye kadar pişirin. Ardından karışıma tarçın ve fındık ekleyip soğumaya bırakın.
  • Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri karıştırma kabına koyup yoğurun.
  • Elde ettiğiniz hamuru ceviz büyüklüğünde parçalar halinde yağlanmış muffin kabının içine elinizle yaydırarak koyun.
  • Daha sonra kalıpların içine elmalı harçtan koyun ve kalan hamurla üzerini şekillendirin.
  • Son olarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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