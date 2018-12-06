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Muffin tarifi: Tam kıvamında muffin nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 06.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

Muffin, ufak porsiyon kek diyebileceğimiz bu enfes tat, ABD kökenli olup tatlı-tuzlu birçok çeşidi yapılabilmektedir. Ağırlıkla çikolatalı muffin tercih edilir. Cupcake gibi kağıt bir kalıp içinde pişirilen muffin, yapımı sırasında katılan çikolata, limon, yaban mersini gibi tatlı yiyecekler tam bir şölene dönüşür. Peki nefis bir muffin nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Muffin kaç kaloridir? İşte videolu anlatımı ile farklı, pratik muffin tarifleri...

Muffin tarifi: Tam kıvamında muffin nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Günün her vaktinde çay, kahve yanında yenilebilen muffin, keke benzeyen bir hamur işidir. Çikolatalı muffin başta olmak üzere birçok çeşidi vardır. Muffin içine katacağınız yaban mersini, limon, şekerleme ile tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Kağıt bir kalıpta pişirlen muffin’ın cupcake’den farkı daha kabarık olması ve süslemesiz servis edilebilmidir. Peki kıvamında nefis bir muffin nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Muffin kaç kaloridir? Videolu anlatımı ile çeşitli muffin tarifini haberimizde sizler için derledik.

MUFFİN TARİFİ

ÇİKOLATA SOSLU MUFFİN TARİFİ

Malzemeler:

2 Adet Yumurta

1,5 Su Bardağı Toz Şeker

1 Çay Bardağı Sıvıyağ

1 Çay Bardağı Süt

1 Çay Bardağı Çekilmiş Ceviz

2 Yemek Kaşığı Hindistan Cevizi

6 Yemek Kaşığı Un

1 Paket Kabartma Tozu

1 Paket Vanilya

Hindistan Cevizi

Çikolata Sosu İçin:

3,5 Kahve Fincanı Su

2 Kahve Fincanı Toz Şeker

1 Yemek Kaşığı Mısır Nişastası

3 Yemek Kaşığı Kakao

muffin-tarifi

Hazırlanışı:

Geniş bir kap içine 2 adet yumurtayı kırın. Sonra üzerine şekeri boşaltıp, mikserle çırpın. Yumurta ve şeker beyazlaştıktan sonra üzerine sütü ve sıvıyağı ekleyin. Hindistan cevizi ile doğranmış cevizleri ilave ettikten sonra çırpma teliyle malzemeleri karıştırın. Unu, vanilyayı ve kabartma tozunu de ekleyip, kek harcını hazırlayın.

Fırın tepsisine kağıt muffin kalıplarını dizin. Hazırladığımız kek harcından 1 veya 1,5 yemek kaşığı kadar kalıplara doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekleri pişirin.

Çikolata sosu için tencereye suyu, şekeri, kakaoyu ve nişastayı koyun. Malzemeleri çırpma teliyle sürekli karıştırarak pişirin. Çikolata sos kaynayıp, kıvamı koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatın. Sosun biraz ılındıktan sonra muffin keklerin üzerine paylaştırarak dökün. Son olarak Hindistan cevizi ve çekilmiş fıstık serperek kekleri servis edin. Afiyet olsun.

MUFFİN YAPIMI İÇİN PÜF NOKTALAR

  • Kek harcını yaparken yumurtanın sarıları ve beyazları ayrılır ve beyazları köpük köpük olup krema kıvamına gelene kadar çırpılmalıdır.

  • Çırpılan yumurta akları kekin tüm malzemeleri eklenip çırpıldıktan sonra eklenmelidir.

  • Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmelidir.

  • Yumurta akları eklendikten sonra köpükleri sönmeden spatula ile aynı yönde karıştırmaya özen gösterilmelidir.

  • Kek harcı boşaltılırken kalıpların tamamı doldurulmamalıdır.

  • Pişirme süresini ayarlarken kullandığınız fırının pişirme süresini göz önünde bulundurun.

  • Sade bir muffin kek yapacaksanız yumurta kokusu olmaması için limon kabuğu rendesi, kakaolu yapacaksanız portakal kabuğu rendesini sizler için öneririz.
    • Beyaz Çikolatalı MuffinBeyaz Çikolatalı Muffin

    VİŞNELİ ÇİKOLATALI MUFFİN TARİFİ

    (3-4 Kişilik - 25 dakika)

    Malzeme Listesi

    1/2 su bardağı yulaf ezmesi

    2 adet elma

    1/2 su bardağı kepekli un

    1 adet yumurta

    1/2 çay bardağı yağsız süt

    1 tatlı kaşığı esmer şeker

    1 paket kabartma tozu

    2 tatlı kaşığı tarçın

    3 damla vanilya esansı

    muffin-tarifi

    Hazırlanışı

    Muffin yapımı için ilk olarak yulaf ezmesi üzerine süt dökerek bir kenarda beklemeye alın. Diğer yandan elmaları ister rendeleyin ister robottan geçirin. Sonrasında bir kaseye alarak üstüne kepekli un, kabartma tozu, esmer şeker ve yumurtayı ekleyin. Spatula karıştırdıktan sonra sütte yumuşayan yulaf ezmesini sütle birlikte ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak tarçın ve vanilya esansı ilave edin.

    Hafifçe yağladığınız muffin kalıpları içine karışımın üzerine boşluk bırakacak şekilde dökün. Fırında 190-200 derecede 20 dakika pişirin.

    Servis için üzerine file badem ya da kavrulmuş badem koyabilirsiniz. Veya fıstık ezmesi, çikolata parçacıkları ekleyebilirsiniz.

    Püf Noktası

    İçerisine fıstık ezmesi, ceviz ya da badem gibi yancı lezzetler ilave edebilirsiniz. Bu ölçülerle 6-7 adet muffin çıkacaktır.

    Yaban Mersinli MuffinYaban Mersinli Muffin

    TARÇIN KOKULU HAVUÇ MUFFİN TARİFİ

    (7-8 Kişilik - 1 saat)

    Malzeme Listesi

    4 adet yumurta

    2 su bardağı şeker

    2 su bardağı un

    1 su bardağı sıvıyağ

    4 adet havuç rendesi

    1 kase ceviz

    2,5 çay kaşığı tarçın

    1 paket kabartma tozu

    muffin-tarifi

    Hazırlanışı

    İlk olarak dört adet yumurtayı şeker ile çırpın. Sonra sırasıyla un, kabartma tozu, rendelenmiş havuç, tarçın ve rondodan geçirilen ceviz eklenerek bir kez daha çırpılır. En son olarak sıvıyağ eklendikten spatula ile karıştırılır. Hafif yağlanmış muffin kalıplarına 175 derecede 40-45 dakika pişirin. Afiyet olsun.

    Püf Noktası

    Havuç, tarçın ve ceviz içerdiği için oldukça yoğun aromalı ama bir o kadar da hafif bir muffin olacak. Üzerine sadece karamelize olmuş ceviz parçacığı koyun yeter... (Cevizi karamelize yapmak için; tavaya bir parça esmer ya da beyaz şeker koyup birazcık da bal ekleyin ve cevizleri arkalı önlü bir kere çevirin yeter)

    Peynirli Yeşil MuffinPeynirli Yeşil Muffin

    HİNDİSTAN CEVİZLİ MUFFİN TARİFİ

    Kek hamuru için:

    125 gram eritilmiş tereyağı

    3 yumurta

    Yarım su bardağı şeker

    2 yemek kaşığı kakao

    1 su bardağı un

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    Yarım su bardağı Hindistan cevizi

    Kreması için:

    1 su bardağı pudra şekeri

    2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

    5 yemek kaşığı süt

    Hindistan cevizi

    Hazırlanışı:

    İlk olarak geniş bir karıştırma kabı alarak içine kek hamuru malzemelerini ekleyin ve mikser ile iyice çırpın. Hafif yağlanmış muffin kalıplarının içine aktarın. 180 derecede 20 dakika boyunca pişirin.

    Muffinler pişerken krema içine ayırdığımız malzemeleri bir kap içinde kıvamına kadar karıştırın.

    Fırında çıkan muffinler soğuduktan sonra kremayı üzerlerine sürün. Son olarak servis ederken Hindistan cevizi serpebilirsiniz.

    Pamuklara Sarmalamak İsteyeceğiniz 8 Cupcake TarifiPamuklara Sarmalamak İsteyeceğiniz 8 Cupcake Tarifi

    ELMALI HURMALI MUFFİN TARİFİ

    (8 Kişilik - 40 dakika)

    Malzeme Listesi

    1 su bardağı çekirdeği çıkarılıp doğranmış hurma (yaklaşık 14-15 adet)

    1 adet elma, soyulmuş, çekirdeği çıkarılmış ve rendelenmiş

    1/2 su bardağı elma suyu

    2,5 su bardağı un

    1,5 çay kaşığı kabartma tozu

    1/4 çay kaşığı tuz

    1/2 çay kaşığı tarçın

    110 gr tereyağı

    1/2 su bardağı esmer şeker

    1/4 su bardağı beyaz şeker

    110 gr tarçın serpilmiş elma püresi

    2 adet yumurta

    Üzeri için

    110 gr tereyağı

    2 su bardağı pudra şekeri

    1-2 yemek kaşığı süt

    Hazırlanışı

    Fırını 175 dereceye alarak ısıtın ve içine 18 muffin kabına cupcake kalıplarını yerleştirin.

    Diğer yandan bir kap içine hurma ile elmaları alarak üzerine elma suyunu dökün. Bu şekilde 15-30 dakika kadar bekleyin.

    Başka bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve tarçını alarak iyice karıştırın ve bir kenara alın.

    Tereyağı ile şekeri mikserle iyice çırpın. Üzerine elma püresini ekleyin. Sonrasında yumurtaları teker teker ilave edin. İyice karıştırarak yumurtayı iyice yedirin. Bir bardağın üçte biri kadar unu yavaşça ilave ederek hurmalı karışımın üçte birini suyuyla ekleyin. Homojen karışım elde edilinceye kadar iyice karıştırın.

    Fırında ısınan muffin kalıpları içinde cupcake kağıtları içine bu karışımı dökün. Fırında 20 dakika kadar üst kısmı altın sarısı rengini alana kadar pişirin.

    Muffinler pişerken üzerine dökeceğimiz şekerli karışımı hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir kaba alarak iyice karıştırın. Eğer şekerli karışımın kabarık olmasını isterseniz muffinler soğuduktan sonra ekleyin. Ama akışkan görünsün isterseniz kekler soğumadan dökmeniz gerekir.

    Muffin Kaplarıyla Sadece Muffin mi Hazırlıyorsunuz?Muffin Kaplarıyla Sadece Muffin mi Hazırlıyorsunuz?
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