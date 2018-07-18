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Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferlerden Muğdat'ın performansından çok memnun kaldı.

Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Muğdat Çelik beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiliyor. Geçen sezon Akhisar'da gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çektikten sonra bu sezon bonservis ödenmeden kadroya katılan tecrübeli kanat oyuncusunun saha içi iletişimi çok kuvvetli... Hız ve süratinin yanı sıra çevre kontrolü ve isabetli şutlarıyla dikkat çekiyor.

TERİM ÇOK MEMNUN; NOKTA ATIŞI

Teknik direktör Fatih Terim de Muğdat'ın hem takıma hemen uyum sağlamasından hem de performansından çok memnun. Başarılı teknik adam Muğdat'ın nokta atışı transfer olduğunu düşünüyor. (SPORX)

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Spor Toto Süper Lig fatih terim Muğdat Çelik Galatasaray

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