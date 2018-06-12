Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Kayserispor'dan teklif alan ancak Cimbom'dan haber bekleyen başarılı futbolcu için TL üzerinden anlaşma yapılacağı öğrenildi. Bonservisi elinde olan futbolcu sarı-kırmızılıların bu önerisini kabul ederse imzalar atılacak. Muğdat, Akhisar'da geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

(AÇIK MERT KORKUSUZ)

Muğdat Çelik kimdir?

Muğdat Çelik; 2004 yılında Mersin Kuvay-ı Milliye’de amatör olarak futbola adım atmış, ardından profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı ile başlamıştır. 2008’de Kastamonuspor’a kiralanmış ardından tekrar geri dönmüştür. Bu takımlardan başka; bugüne kadar Çankırıspor, Bugsaşspor, Batman Petrol, Nazilli Belediyespor ve Balıkesirspor takımlarında da forma giymiştir. Forvet bölgesinde çift ayakla oynayan Muğdat Çelik, 2012-13 sezonunda 2. Lig'de 24 golle gol kralı olmuştur.

Türkiye Kupası’nın yıldızı

Bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 35 maça çıkan Muğdat Çelik, 7 gol 8 asistlik katkı sağladı. Akhisar Belediyespor forması giyen Muğdat Çelik, Akhisar Belediyespor’un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği Ziraat Türkiye Kupası finalinde, maçın en iyi oyuncusu oldu.





