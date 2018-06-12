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Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.06.2018 08:29 | Son Güncelleme

Galatasaray prensipte anlaştığı Muğdat Çelik için Florya'da görüşme yapılacak.

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Kayserispor'dan teklif alan ancak Cimbom'dan haber bekleyen başarılı futbolcu için TL üzerinden anlaşma yapılacağı öğrenildi. Bonservisi elinde olan futbolcu sarı-kırmızılıların bu önerisini kabul ederse imzalar atılacak. Muğdat, Akhisar'da geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

(AÇIK MERT KORKUSUZ)

Muğdat Çelik kimdir?

Muğdat Çelik; 2004 yılında Mersin Kuvay-ı Milliye’de amatör olarak futbola adım atmış, ardından profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı ile başlamıştır. 2008’de Kastamonuspor’a kiralanmış ardından tekrar geri dönmüştür. Bu takımlardan başka; bugüne kadar Çankırıspor, Bugsaşspor, Batman Petrol, Nazilli Belediyespor ve Balıkesirspor takımlarında da forma giymiştir. Forvet bölgesinde çift ayakla oynayan Muğdat Çelik, 2012-13 sezonunda 2. Lig'de 24 golle gol kralı olmuştur.

Türkiye Kupası’nın yıldızı

Bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 35 maça çıkan Muğdat Çelik, 7 gol 8 asistlik katkı sağladı. Akhisar Belediyespor forması giyen Muğdat Çelik, Akhisar Belediyespor’un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği Ziraat Türkiye Kupası finalinde, maçın en iyi oyuncusu oldu.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Muğdat Çelik

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