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  4. Müge Anlı "Ailesi ilk defa dedi ama..." sözleriyle duyurdu! Kızı hapisteki evli sevgilisine kaçan baba intihar etti! "Beni öldüremediği için kendini öldürdü"

Müge Anlı "Ailesi ilk defa dedi ama..." sözleriyle duyurdu! Kızı hapisteki evli sevgilisine kaçan baba intihar etti! "Beni öldüremediği için kendini öldürdü"

16.06.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına intihar haberi damga vurdu. Dün yayınlanan programda Rukiye isimli bir genç kızın, hapiste olan 5 çocuklu sevgilisi Mikail'e kaçması gündem olmuştu. Rukiye’nin annesi ve babası programa katılmış ve kızları Rukiye ile yüzleşmişti. Müge Anlı bugün programın açılışında “Mehmet Çagana dün intihar etti ve hayatını kaybetti.” dedi. Kızının açıklamaları ise herkesi şoke etti.

Müge Anlı "Ailesi ilk defa dedi ama..." sözleriyle duyurdu! Kızı hapisteki evli sevgilisine kaçan baba intihar etti! "Beni öldüremediği için kendini öldürdü"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine herkesi şaşırtan bir olay gerçekleşti. Dün yayınlanan bölümde hapiste olan 5 çocuklu sevgilisi Mikail'e kaçan Rukiye ailesiyle yüzleşmiş ve şiddet gördüğünü, babasının onu kemerle dövdüğünü açıklamıştı. Müge Anlı’nın dövüp dövmediğini sorması üzerine aile sadece bir defa olduğunu söylemişti. Anlı bugün programın açılışında “Dün biliyorsunuz kızı bir şeyler anlattıktan sonra ilk defa dedi ailesi ama Şevki Hoca ilk defa olacağını düşünmüyor, bir rahatsızlığı var demişti.” sözleriyle acı haberi duyurdu.

“BAŞKA PROBLEMLER VAR”

Mynet'in haberine göre Müge Anlı “Mehmet Çagana dün intihar etti ve hayatını kaybetti.” dedi. Anlı açıklamasına “Dün biliyorsunuz kızı bir şeyler anlattıktan sonra ailesi ilk defa dedi ama Şevki Hoca ilk defa olacağını düşünmüyor, bir rahatsızlığı var demişti. Sadece tek hatırladığım kızının geri dönmesini istediği ama Rukiye öldürüleceğini düşündüğü için dönmek istemiyordu. Aslında Rukiye ile ne kadar alakalı bilemiyorum. Biz ailesine Rukiye'yi ikna edelim dedik ama başka problemler var anladığım kadarıyla cümleleri ile devam etti.

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“BEN BURAYA GELMESEYDİM BENİM ÖLÜM HABERİMİ ALACAKTINIZ”

Rukiye ise "Ben buraya gelmeseydim, bugün benim ölüm haberimi alacaktınız. Çünkü o pompalı tüfek benim de kafama dayandı, o döner bıçağı bana da çekildi. Her olayda bu pompalı tüfek ortaya çıkardı. Bir gün o pompalı tüfekle birinin öleceği belliydi. 33 gündür biliyordu her şeyi ama neden dün kendini öldürdü? Çünkü kendi çapında beni aramaya çalıştı. Kendi çapında beni bulsaydı beni öldürecekti. Beni öldüremediği için kendini öldürdü.” dedi.

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“O ÖLMEMİŞTİR! BENİ ÖLDÜRMEDEN ÖLMEZ”

Müge Anlı, “O pompalı tüfek niye sizin evde? Döner bıçağı niye sizin evinizde? Ben burdan ailesine de sesleniyorum. Rukiye'yi lütfen bu konuda suçlu bulmayın. Rukiye haberi alınca ilk sözü 'O ölmemiştir! Beni öldürmeden ölmez o' olmuş. Bu kadar mı korkuyordun ölümden Rukiye” diye sordu.

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Rukiye ise “Ben ölmemek için buraya geldim. Sizden önce beni bulsalardı benim ölüm haberimi alacaktınız. Bunun böyle olmasını ben de istemezdim. Devlete sığınıyorum” dedi.

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