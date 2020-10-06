MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

06.10.2020 10:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır olayına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı fuhşa zorladığı ve bu yolla para kazandığı iddiası üzerine suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Aleyna Çakır dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntülerin ardından Uygun'un Aleyna Çakır üzerinden fuhşa zorlayarak para kazandığı iddiası gündeme geldi.

2

Aleyna Çakır'ın annesi: 'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'Aleyna Çakır'ın annesi: 'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'

AİLENİN AVUKATINDAN SUÇ DUYURUSU

Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım, konuya ilişkin savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulundu. Aleyna'nın komşusu ve arkadaşlarının hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. 

3

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Çakır ailesinin avukatı Yıldırım, ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu ve son gelişmeyle birlikte yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını söyledi.

4

YENİDEN İFADE VERECEK

Avukat Yıldırım, söz konusu yeni iddiaların ardından soruşturmaya başlarsa Ümitcan Uygun'un dördüncü kez ifadeye çağrılacağını belirtti. 

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Ünlü çiftten müjdeli haberÜnlü çiftten müjdeli haber
Plajda frikik veren Hazal Filiz Küçükköse bakın kim?Plajda frikik veren Hazal Filiz Küçükköse bakın kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor

Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor

Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!

Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!

Herkes için HES zorunlu mu olacak?

Herkes için HES zorunlu mu olacak?

Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı

Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı

Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı

Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı

Kırgızistan'da sokaklar karıştı!

Kırgızistan'da sokaklar karıştı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Diğer Haberler

Ezhel neden Türkiye'ye gelmiyor? Alman vatandaşlığı mı aldı?

Rapçi Ezhel neden Türkiye'ye gelmiyor?

Skandalın ardından Cem Özer'in eşinden açıklama

'Sapık sapık konuşmalar yaptı' Eşinden açıklama..

Simge'nin ayna önü pozu olay oldu!

Ayna önünde cesur poz! Beğeni yağdı

Oğuzhan Uğur'un Nusret'le ilgili iması olay oldu! 'Benim sevgilim Nusret'e twerk yapsa...'

Olay sözler! 'Benim sevgilim Nusret'e twerk yapsa...'

Cemre Ebüzziya Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde nefes kesti

Cemre Ebüzziya tarzıyla büyüledi!

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu evleniyor

Ünlü çiftten müjdeli haber

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.