Müge Anlı bilekliğindeki romantik detayı itiraf etti! Hiç çıkarmıyormuş 'Şinasi'de de...' Stüdyoda alkış tufanı koptu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı akıllara durgunluk veren olayları işlemesiyle gündem olmaya devam ederken zaman zaman Müge Anlı'nın küçük itiraflarıyla da olay yaratıyor. Özellikle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evliliği izleyenleri tarafından çok merak edilen Müge Anlı eşiyle ilgili yeni bir romantik detayı itiraf etti. Kolundaki hiç çıkarmadığı bilekliğinde 'Şinasi' yazdığını söyleyen Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun bilekliğinde de Müge yazdığını söylerken o anlarda stüdyoda alkış tufanı yaşandı. İşte Müge Anlı'nın olay yaratan itirafıyla alakalı detaylar ve o bileklik...

"SİZİN KOLUNUZDA DA VAR"

Müge Anlı Rahmi Özkan’a dönüp “Arkadaşlar gösterdi. İki saat taktı diye haber yapmışlar da… Bu kolunda bir saat, o kolunda bir saat…” diyerek yanına gitti ve koluna baktı. Rahmi Bey ise kolunu gösterip “Yok bu saat değil, o da saat değil, bileklik, bugün takmadım, pazartesi takarım” dedi. Müge Anlı Rahmi Bey’in kolundaki diğer bilekliklere bakıp “Oo bunlar ne böyle, deriler meriler” dedi. Rahmi Bey de bilekliklerden birini gösterip “Bunu oğlum İspanya’dan getirmişti, diğeri de seyircilerimizden birinin gönderdiği hediye, diğeri de sizin kolunuzda da var” dedi.

"BENİMKİNDE 'ŞİNASİ' YAZIYOR"

Müge Anlı “Seninkinde de ismin mi yazıyor?” diye sorunca Rahmi Bey “İsim yazıyor, sizinkinde ne yazıyor?” şeklinde yanıt verdi. Müge Anlı da “Bu ne biliyor musunuz? Mors alfabesiyle isim yazıyor” ifadelerini kullandı. Rahmi Bey “Sende var mı isim?” deyince Müge Anlı “Bende var. Benimkinde Şinasi yazıyor, Şinasi’dekinde de Müge yazıyor” cevabını verdi. O sırada stüdyoda alkış tufanı koptu. Rahmi Bey de bunun üzerine “Oo ne güzel” dedi.

"HİÇ ÇIKARMIYORUM"

Rahmi Bey “Bunu gönderen gayet düşünerek, itinayla yapmış” deyince Anlı “Ben de o yüzden çıkarmıyorum işte” şeklinde konuştu.



