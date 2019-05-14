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Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! 'Oğlum insan dayısının karısına yan gözle bakar mı?'

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Müge Anlı, canlı yayında Samsun Vezirköprü'de evininin önünde oynadığı esnada kaybolan ve halen bir iz bulanamayan 1,5 yaşındaki Ecrin'in üvey babası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ölen dayısının eşiyle evlenen 1,5 yaşındaki Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz'ın sözleri üzerine Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı "İnsan dayısının hanımına yan gözler bakar mı?" ifadelerini kullandı.

ECRİN OLAYI

Vezirköprü merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık mahallesinde geçen hafta salı günü evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin'i arama çalışmalarına 7. günde ara verildi. Jandarma timleri,AFAD, UMKE ve gönüllü vatandaşlar, canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleriyle bölgenin tamamını taradı. Bir ize ulaşılamamış olmasından dolayı çalışmalara ara verildi. Yeniden planlama yapılması üzerine, çalışmalara devam edildi. 25 kişilik AFAD ekipleri, 2 kadavra ve canlı arama köpeğiyle evin çevresinde arama yaptı.

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Kızlarının bulunmasını isteyen aile bireylerinin Müge Anlı programında, çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti. Ecrin bebeğin annesi, ilk eşinin Ecrin 4 aylıkken, kalp krizinden hayatını kaybettiğini, daha sonra eşinin yeğeni Deniz Kurnaz'la evlendiğini söyledi. Ancak Deniz Kurnaz'ın kardeşi Özkan Kurnaz, rahmetli Cengiz Kurnaz'ın yeğeniyle karısının arasındaki ilişkiyi öğrendiğini, Ecrin'in kendisinden olmadığını düşünerek beşiğini tekmelediğini iddia etti. Hatta bu ihaneti kaldıramadığı için kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

İddiaları reddeden Sevcan Korkmaz, ise Ecrin doğduktan sonra Deniz Kurnaz'la birlikte olduğunu söyledi. Tüm bu açıklamalar, Ecrin'in babasının kim olduğu konusunda kafaları karıştırdı. Anne Sevcan Kurnaz, “Ecrin'in babası olduğunu zanneden başka biri var mıydı” şeklindeki soruya “Bilmiyorum” cevabı verdi. Bu yanıt stüdyodakileri ve izleyenleri şoke etti.


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Anahtar Kelimeler:
ecrin bebek olayı Samsun vezirköprü müge anlı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
SON SEÇİMLERDE VEZİRKÖPRÜ OY ORANI % 77.76 MALUM PARTİ, ÇOK ŞAŞIRMAMAK LAZIM BUNLARA
valla bu konu o kadar igrencki ahlaksızlar. çocuğu kaldırdılar ortadan
Bu tipler hiçi mi değişmez? Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Sanatçılar yapınca olay olur. Bunlar güya muhafazakarlar ama kim kime ne ediyor belli değil.
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