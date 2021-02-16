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Müge Anlı canlı yayında ekibini azarladı

16.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı canlı yayında ekibini azarladı. Sıklıkla aynı hatayı yapan ve düzeltilmeyen Müge Anlı gerildi.

Amcası tarafından öldürülen İkranur'un olayını araştıran Müge Anlı, canlı yayınında set çalışanlarına sert çıktı.

Müge Anlı, geçtiğimiz sene kaybolduktan sonra evinin yakınındaki derede ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur'un cinayetini araştırmaya başladı. İkranur'u öldüren 14 yaşındaki amcanın adını sürekli yanlış söyleyen Anlı, canlı yayında sinirlendi.

"BİLMİYORSUNUZ, YAZMIYORSUNUZ DA"

Katil zanlısı Sinan'ın ifadesinden bahseden Müge Anlı, ismi sürekli yanlış söylemesine rağmen kendisini uyarmayan set çalışanlarına "Ben dediğimde niye her dediğime 'he' diyorsunuz. Siz kendiniz de bilmiyorsunuz, yazmıyorsun da. Sanki ben bütün sülalenin ismini öğreneceğim" diyerek tepki gösterdi.

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