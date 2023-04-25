Müge Anlı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! "Tükürüklü tükürüklü öptü" deyip kolunu dezenfekte etti

TikTok'tan tanıştığı kadınlara giden eşi Serdar Kahraman'dan 1 yıldır haber alamayan Güler Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayında Müge Anlı'ya sarılmak isteyen Kahraman'ın davranışı ise olay oldu. Yaşlı kadın, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'yı kolundan öptü.

MÜGE ANLI KOLUNDAN ÖPÜLÜNCE ŞOK OLDU

Bir anda neye uğradığını şaşıran Müge Anlı "Allah yarabbim. Tükürüklü tükürüklü öptü" dedi.

"KESİN MORARACAK, SİZ ŞAHİTSİNİZ"

Kolunu dezenfekte eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Benim tenim çok hassas, kesin moraracak. Siz de şahitsiniz" ifadelerini kullandı.

Güler Kahraman Müge Anlı'ya "Seni hep televizyonda gördüm. Hiç böyle görmedim canlı canlı. Isırmadım ki. Isırsam morarır" dedi.

EŞİYLE CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ

Güler Hanım bugün Müge Anlı sayesinde muradına kavuştu.

Müge Anlı, "Eşin sağsalim, hayatta. TikTok'taki kadınlar bir şey yapmamış" dedi. Güler Kahraman onunla canlı yayında hesaplaşmak istediğini belirtip "O gelecek. Bekleyeceğim burada ben. Gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERİ DUYUNCA ÇİLEDEN ÇIKTI

"Kocamı yine affederim" diyen yaşlı kadın Müge Anlı'yı gülümsetti. 1 yıl sonra eşiyle yüzleşen Güler Kahraman, kocasının "Uzak dur, gelme!" sözlerine karşın ona sarıldı.

Karısına yerine oturmasını söyleyen Serdar Bey, "Bunu zamanında düşünecektin" ifadesini kullanınca Güler Hanım çileden çıktı. Müge Anlı ekibinden bir kişi, Güler Hanım'ı kocasından zorla ayırdı.

Stüdyoda şiddet istemediğini belirten Müge Anlı "Adama da saldırmanın bir anlamı yok yani. Erkeklerle yakın dövüşe girilmez. Vur kaç yapacaksın" sözleri ekran başındakileri gülümsetti. Eşinin 30 yıldan beri böyle olduğunu söyleyen Serdar Bey, "Ben hiç kimseyi özlemedim. Müge Hanım sizin hatırınız için geldim. Özlem duymuyorum. Özlem öldü. Toprağa gömdüm." ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ: "KARAGÖZ İLE HACİVAT GİBİLER"

Güler Hanım "Kes sesini, 80 milyonun önünde seni rezil ederim. Sözlerimi yutuyorum" deyince Serdar Bey'de "Yutma, boğazında kalsın" dedi. Müge Anlı yaşananlar üzerine Karagöz-Hacivat göndermesinde bulundu.

Serdar Bey şiddet iddiaları üzerine bir kez bile eşine vurmadığını belirtip kendisinin defalarca zor durumda kaldığını vurguladı. Sedar Bey, son olarak "Karımın vurduğu yerde gül biter ama o diken" dedi.

