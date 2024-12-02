MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kayıp kızını ararken istismar iddiası olay olmuştu! Müge Anlı canlı yayınında yalanı ortaya çıktı! Yıllar önce eşi ele vermiş!

Kayıp kızını ararken istismar iddiası olay olmuştu! Müge Anlı canlı yayınında yalanı ortaya çıktı! Yıllar önce eşi ele vermiş!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.12.2024 14:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 16 yıl önce ortadan kaybolan Tutku Dilara isimli kız çocuğunun kaybı akıllardaki soru işaretleriyle devam ediyor. Anlı, baba Mustafa Kayıkçı'nın üzerine giderken çelişkili ifadeleri şüphelendiriyor. Son yayında ise telefonla canlı yayına bağlanan bir kadın, yıllar önce eşinin kendisine söylediklerini anlattı. Kadının anlattıkları herkesi şaşırttı.

Kayıp kızını ararken istismar iddiası olay olmuştu! Müge Anlı canlı yayınında yalanı ortaya çıktı! Yıllar önce eşi ele vermiş!

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kocaman Köyü'nden 16 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı konusu günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işleniyor.

1732530517441

Baba Mustafa Kaşıkçı'nın çelişkili ifadeleri canlı yayında dikkat çekerken Tutku Dilara'nın kaybolduğu dönem ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı ağabey Sedat ve babasıyla ilgili gerçeği yıllar sonra itiraf etmişti.

muge-anli-da-kayip-kizini-arayan

İSTİSMAR İTİRAFI!

O dönem 12-13 yaşlarında olduğunu söyleyen genç kadın, Tutku Dilara'nın babası ve abisinin kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Baba Mustafa Kayıkçı'nın kendisini öpmeye çalıştığını anlatmıştı. Eşinin "Bir kızın canını yaktın başka bir kızın canını yakma." diyerek adamı uyardığını söylemişti.

1732530541427

Skandal ortaya çıktı! Kan donduran istismar... 'Kıyafetim üzerinden...' Skandal ortaya çıktı! Kan donduran istismar... 'Kıyafetim üzerinden...'

CANLI YAYINDA YALANI ORTAYA ÇIKTI!

Yıllardır küçük Tutku'dan herhangi bir iz bulunamayınca programa o dönem Tutku'nun annesi Hatice'yle aynı hastanede kalan bir kadın izleyici bağlandı. Annesini tanımadığını belirten Sevil Hanım, "Oğlunu sünnet ettirmeye getirmişti. Aynı odada kalıyorduk. 'Kaybolan kızın annesiyim' dedi. 'Nasıl kayboldu kızın' dedim. 'Eşim kızımı sattı. Ondan şüpheleniyorlar' diye cevap verdi." sözleriyle okları yeniden Mustafa Kayıkçı'ya yöneltti.

Ekran görüntüsü 2024-12-02 144112

Anne Hatice bu iddiayı duyunca "Herkes öyle diyordu. Ben de o yüzden söyledim. O dönem taksitle eve eşya aldık." dedi. Mustafa Kayıkçı da "Bir kısmını ödedik geri kalanı ödeyemedim icralık oldum" dedi. Ayrıca babayla ilgili Tutku'yu kumar masasında verdiğini söyleyenler de oldu.

Ekran görüntüsü 2024-12-02 144208

Müge Anlı 'Ben enayi miyim?' dedi ve Narin kararını açıkladı! Müge Anlı 'Ben enayi miyim?' dedi ve Narin kararını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Penaltı kararı sonrası taraftar sahaya indi, futbol maçı katliama dönüştü!

Penaltı kararı sonrası taraftar sahaya indi, futbol maçı katliama dönüştü!

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.