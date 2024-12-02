Kayıp kızını ararken istismar iddiası olay olmuştu! Müge Anlı canlı yayınında yalanı ortaya çıktı! Yıllar önce eşi ele vermiş!

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kocaman Köyü'nden 16 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı konusu günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işleniyor.

Baba Mustafa Kaşıkçı'nın çelişkili ifadeleri canlı yayında dikkat çekerken Tutku Dilara'nın kaybolduğu dönem ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı ağabey Sedat ve babasıyla ilgili gerçeği yıllar sonra itiraf etmişti.

İSTİSMAR İTİRAFI!

O dönem 12-13 yaşlarında olduğunu söyleyen genç kadın, Tutku Dilara'nın babası ve abisinin kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Baba Mustafa Kayıkçı'nın kendisini öpmeye çalıştığını anlatmıştı. Eşinin "Bir kızın canını yaktın başka bir kızın canını yakma." diyerek adamı uyardığını söylemişti.

CANLI YAYINDA YALANI ORTAYA ÇIKTI!

Yıllardır küçük Tutku'dan herhangi bir iz bulunamayınca programa o dönem Tutku'nun annesi Hatice'yle aynı hastanede kalan bir kadın izleyici bağlandı. Annesini tanımadığını belirten Sevil Hanım, "Oğlunu sünnet ettirmeye getirmişti. Aynı odada kalıyorduk. 'Kaybolan kızın annesiyim' dedi. 'Nasıl kayboldu kızın' dedim. 'Eşim kızımı sattı. Ondan şüpheleniyorlar' diye cevap verdi." sözleriyle okları yeniden Mustafa Kayıkçı'ya yöneltti.

Anne Hatice bu iddiayı duyunca "Herkes öyle diyordu. Ben de o yüzden söyledim. O dönem taksitle eve eşya aldık." dedi. Mustafa Kayıkçı da "Bir kısmını ödedik geri kalanı ödeyemedim icralık oldum" dedi. Ayrıca babayla ilgili Tutku'yu kumar masasında verdiğini söyleyenler de oldu.